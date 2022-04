El segle XXI deixa de ser l’antídot

Marine Le Pen anirà a la segona volta de les eleccions presidencials a França i es batrà amb Emanuel Macron. A Espanya tot just el PP acaba de consumar el pacte amb l’extrema dreta i li obre alegrement les portes a Vox a Castella i Lleó. Per molt que en els darrers anys s’hagin fet avenços en determinats àmbits i que alguns col·lectius se n’hagin pogut beneficiar, la incidència del conservadorisme extrem en la vida política fa que alguns drets assolits no estiguin del tot garantits. La seva pervivència està condicionada pels vaivens de les aliances polítiques que alguns partits necessiten fer per arribar al poder o bé per a retenir-lo.

Vox ha guanyat una batalla a Castella i Lleó. El discurs d’Alfonso Fernández Mañueco a les Corts castellanes és una prova més que evident de com les aliances que els partits necessiten bastir per a retenir el control dels afers públics són la via que converteixen en flux inconsistent les promeses fetes pel que fa a les línies vermelles que en un principi diuen no estar disposats a traspassar. La necessitat de mantenir les poltrones converteix els principis en elements plenament mal·leables i, fins i tot, prescindibles. Els partits polítics són fàbriques d’obtenció de majories a partir d’una idea forta per fer-se amb el poder. A partir d’aquí, en aquest negoci hi ha matèria que és intercanviable. Alguns principis no importen, importa el Big Data i comprovar si a través d’aquest prisma el que s’estigui en disposició a fer passa o no una factura elevada en clau de vots.

No és que el PP s’hagi convertit en un partit convençut a favor dels drets de la comunitat LGBTI però, si en determinat moment els estats d’opinió s’han decantat molt favorablement cap aquest col·lectiu, els conservadors hauran vist la possibilitat de no perdre res si pujaven a aquest carro. Per estètica fins i tot els partits conservadors han hagut d’acabar cedint en qüestions semblants. Però de la mateixa manera que han cedit per aquesta banda, ho podrien fer en qualsevol moment per la banda contrària, per molt segle XXI que estiguem vivint. “Sembla mentida que estant al segle XXI”, acostumen a dir. El segle XXI ja no és antídot de res. Hi ha per tant col·lectius majoritaris que tenen drets afermats i que ningú qüestionarà, però en canvi n’hi ha d’altres que tindran sempre l’espasa de Dàmocles damunt.

Els partits polítics, entregats al màrqueting, han convertit els electors en un mercat que es disputen a partir d’estratègies, tècniques i tàctiques. Fora de les idees que els reporten un gruix importants d’electors, per exemple les disputes territorials com pot ser la unitat d’Espanya, les qüestions que tinguin a veure amb els drets de col·lectius minoritaris són totalment secundàries. El context global actual de crisi econòmica i el descontentament social que se’n deriva dóna ales als discursos que prometen solucions fàcils i que els partits més extremistes verbalitzen. L’extrema dreta té, en aquest sentit, la capacitat de capitalitzar el malestar de les classes més desafavorides i això pot fer en paral·lel afeblir encara més la situació dels col·lectius més vulnerables. Els més pobres finalment poden lliurar les claus al poder per atacar els més febles.