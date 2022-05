El pacte pel català i per la parròquia

A l’hora de tancar aquest article, els partits que participen en les negociacions per trobar una resposta a la sentència del 25% que acontenti el màxim de formacions possibles encara es mantenien hermètics a l’hora de revelar el contingut del suposat acord. Els grups parlamentaris estan portant les negociacions al límit de tots els terminis, fet que fa dubtar sobre la possibilitat d’un pacte. Aquest dilluns a la tarda ha desfilat la cúpula de Junts cap a una reunió al Parlament no publicitada on també hi ha hagut representants dels altes partits. Això ha fet pensar que probablement el tancament de l’acord era imminent. Però finalment no ha estat així.

Que costi tant de temps tancar l’acord pot residir en el fet que sigui un mal acord, com ho va ser el del 24 de març i que ha generat tot l’embolic posterior, però ja no sabríem dir si és un mal acord pel català o un mal acord per les pròpies formacions polítiques que manifesten voler posar-se d’acord. Els partits han estat gelosos a l’hora de de revelar detalls sobre el projecte que tenen entre mans i només han deixat anar algun detall a través de filtracions presumiblement interessades.

Resulta difícil imaginar que d’aquest procés de negociacions en pugui sortir un resultat pel qual tant el PSC com Junts puguin treure pit i acontentar i deixar quiets, al mateix temps, els tribunals espanyols. Si el contingut de l’acord és ambigu i es pot interpretar en diferents direccions estaríem davant d’una llei dolenta (com alguns juristes han advertit sobre l’acord inicial) perquè la gent que l’ha de complir no l’entendrà i no sabrà què fer.

Caldria reclamar als partits que el text que tinguin entre mans sigui clar i diàfan i no deixi cap mena de possibilitat al dubte. Aquest és l’esforç que s’ha de fer en benefici del català, a no ser que el text en canvi sigui un exercici d’equilibrismes per tal de quedar bé davant de les respectives parròquies. Ja sabem que amb acord o sense acord la justícia espanyola el que reclama és més castellà a les escoles.