El dia de les elits

Espanya commemora 44 anys de blindatge d’un sistema de privilegis pensats per a les elits polítiques, econòmiques, judicials i monàrquiques d’un Estat que gairebé cinc dècades després de la mort de Franco encara no ha trencat totalment amb la dictadura i els seus entramats. Aquestes elits, i també bona part de la societat civil, segueixen empeltades de franquisme sociològic malgrat alguns intents de camuflar-ho.

Lleis de memòria històrica que són més façana que veritat, justícia, reparació i no repetició, reformes del Codi Penal exprés per satisfer interessos electorals i no pas per corregir defectes d’una democràcia massa jove i, sobretot, incompliments flagrants dels drets fonamentals que teòricament havien de protegir el poble espanyol, com el dret a un habitatge, a un treball digne o a la llibertat ideològica.

Per no parlar, és clar, de la separació de poders. Avui les elits brinden per una Constitució que els partits del règim del 78 –i els apèndixs que han anat sortint- profanen constantment amb la seva inacció política a l’hora de protegir aquests drets fonamentals, alhora avalen sense vergonya que el poder judicial sigui una simple translació de majories del poder polític amb les lamentables etiquetes de “jutges progressistes i jutges conservadors”. I brinden també pels privilegis de sang d’una monarquia espanyola corrupta i inviolable i per la impunitat amb què es reprimeix la dissidència política emparant-se en la Constitució i el Codi Penal.

Mentre onegen banderes i les elits es fan copets a l’esquena en actes institucionals, la majoria dels ciutadans fan números per arribar a final de mes, en el millor dels casos. Perquè el 30% de la població espanyola, segons l’INE, està en el llindar de la pobresa. Aquesta és l’Espanya constitucional que se suposa que cal protegir i lloar.