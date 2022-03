Democratitzar les fronteres

Hi pot haver moltes causes per la crisi militar que està causant una tragèdia a Ucraïna, però la més important és la negativa radical dels estats a asseure’s a dialogar sobre les seves fronteres. Excepció feta d’algunes de les democràcies més avançades del món -com el Regne Unit o el Canadà- la immensa majoria dels estats que pinten de colors els mapes polítics reaccionen violentament contra qualsevol projecte que pretengui modificar els seus límits territorials.

És aquesta bogeria històrica la que conforma la base de les guerres, la que dibuixa ratlles i proporciona banderes als tancs que les defensen o les creuen. En el cas concret d’Ucraïna, una actitud mínimament oberta a dialogar sobre el futur de les zones russòfones hauria evitat, segurament, el desastre actual. A l’altra banda, no cal dir que la política agressiva i imperialista del règim rus està empenyent el món sencer al llindar del desastre.

Mentre se sacralitzin les fronteres continuarà havent-hi guerres. La majoria dels estats són una creació de la força i confien en els tancs com a garantia del manteniment en el poder de les seves elits. Per això l’autèntic progrés té a veure amb la democràcia i amb els canals de decisió pacífics que implica, no pas amb una intangibilitat de les fronteres que només es pot garantir per l’equilibri conjuntural de les forces.