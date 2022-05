El decret del Govern que arriba derrapant

El Govern ha arribat derrapant al 31 de maig amb el decret llei que suposa poder dir davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que s’ha actuat d’una o altra forma. Ja hi ha uns 40 centres a tot Catalunya que apliquen un 25% de castellà en alguna classe, i això ara haurà de generalitzar-se a tot el país, tot i que el nou decret diu que els percentatges són “inaplicables”. Caldrà veure si el tribunal espanyol considera que la nova norma cobreix de forma suficient aquesta possibilitat i també si en té prou amb els arguments que aporta el Govern.

El decret llei haurà de ser validat al Parlament de Catalunya i, ara per ara, només disposaria dels avals assegurats de JxCat i ERC. La CUP ja s’ha manifestat en contra de totes les mesures que fins ara s’han posat sobre la taula per afrontar la sentència del 25%. Els Comuns, de qui el suport es donava per fet la setmana passada, ara ha dit que abans de posicionar-se vol estudiar el text del decret. Els socialistes s’hi oposaran si el veuen com una forma d’esquivar la sentència.

El Govern i els partits en el Govern asseguren que la del 25% és una sentència ideològica, de manera que admeten la impossibilitat de rebel·lar-s’hi sense pagar el càstig que suposi incomplir el que el tribunal ha establert si no es fa el que ha sentenciat. Si l’objectiu de la sentència és ideològica és impossible intentar trobar una solució justa que reconciliï dos extrems. El Govern intenta adaptar el marc legal per la sentència, però què passa si hi ha directors de centres i docents que no vulguin tocar res? Sorgirà un moviment d’objecció de consciència respecte la nova norma si algun professional creu que els canvis l’obliguen a adulterar el mètode d’immersió lingüística?

Després de l’anunci són molts els dubtes que el decret genera i també com hauran de procedir els centres per tal de no enganxar-se els dits. Amb més de 5.000 centres educatius repartits per tot Catalunya, a pocs dies de finalitzar el curs escolar, les escoles hauran de revisar els seus projectes lingüístics d’acord amb una normativa qüestionada —Cs, sense anar més lluny, ja ha avisat que durà el decret llei al Consell de Garanties Estatutàries, que a més encara ha d’emetre un dictamen sobra la llei d’usos del català—.

Diu el Govern que els projectes lingüístics els revisarà el Departament d’Educació, que és qui ha de finalment validar-los i, segons el decret, ho haurà de fer en un termini de 30 dies. Pot fer el Govern tota aquesta feina? Hi haurà retards en aquestes revisions? Quedaran realment protegits els docents durant aquest temps? S’ha embolicat el Govern en una operació amb escasses possibilitats d’èxit intentant fer veure que s’incompleix una sentència quan, al cap i a la fi s’acata perquè aquest és el nivell de confrontació? Les properes setmanes i mesos aniran revelant-nos les respostes a totes les preguntes.