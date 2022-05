Cop a la modificació de la Llei de Política Lingüística

La setmana passada en un debat electoral de l’ANC, la candidata al Secretariat Nacional Dolors Feliu afirmava que la continuïtat de Catalunya en el règim autonòmic es tradueix necessàriament en anar “aguantant la repressió” i per això ella defensava el projecte independentista, per tal que totes les decisions referents al país es prenguin aquí. Aquestes declaracions casualment serveixen per entendre el fet que mentre Catalunya sigui una comunitat autònoma dins de l’estat espanyol s’hi imposaran les normes que la justícia espanyola consideri. Una justícia que, d’altra banda, acostuma a ser patriòtica sense complexos. I això és el que ha tornat a passar amb la sentència del 25% i la seva execució forçosa.

Les raons de la nova interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suposen un cop a l’estratègia dels partits que havien acordat fer una modificació de la Llei de Política Lingüística, desencadenant un debat que finalment va fer que una de les formacions signants, JxCat se’n desdís —parcialment, perquè encara té un peu dins de l’acord—. L’embolic dins a Junts per la reacció contra el pacte a les xarxes socials va aturar la modificació. Moltes veus han plantejat que es quedava en l’intent d’esquivar una sentència sense cap garantia que mai s’aconseguís l’objectiu.

Alguns partits (PSC i Comuns) de l’acord encara creuen que la modificació de la llei cal fer-la malgrat la imposició de l’execució forçosa, en contraposició a aquelles altres veus que consideren que no cal tocar res perquè la norma no és inconstitucional. La interlocutòria deixa clar que els projectes lingüístics dels centres queden al marge d’aquest assumpte, en no considerar-los una norma, de manera que semblaria que perd tot el sentit continuar treballant per aquesta via.

El debat que generarà aquesta qüestió derivarà de nou en el qüestionament a una part de l’independentisme institucional, que s’esforça en defensar que la independència es pot fer des del Govern de la Generalitat generant una il·lusió de “govern republicà”, com si el topall no existís, com si Catalunya no estés dins d’un règim monàrquic. Però el fet cert és que el topall existeix i en els estats, quan una norma dictada no es compleix per part dels administrats, aquesta s’imposa per coerció, per repressió. Caldrà veure com es resol ara el conflicte del 25% i quin marge té el Govern per mantenir el seu discurs a favor de la immersió i quin efecte té la interlocutòria pel que fa en qui la justícia considera que recau la responsabilitat d’aplicar la sentència. La justícia espanyola sempre tindrà l’última paraula.