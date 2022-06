L’ofensiva del nacionalisme espanyol contra la immersió lingüística a Catalunya no és contra un sistema educatiu, és contra el català. A cap jutge, ni per descomptat, cap família estàndar no en té ni idea models pedagògics, ni de ràtios, ni d’ensenyaments per projectes o de plans de suport individual. De fet, tant els hi carda. La seva obsessió és el català.

Tota l’estratègia passa per aquí: convertir la llengua catalana en una peça de museu, o una entitat folclòrica graciosa per posar en les cartes de restaurants de llocs més turístics. És a dir, la democràcia espanyola entèn la regularització del català a l’ensenyament com un objecte d’estudi universitari, -com les llengües mortes- però no pas per impartir matèries o per fer una televisió amb caràcter i debat polític.

De fet, fa molt temps que es va iniciar la deshumanització dels catalanoparlants. Aquest Feijoo no fa res més que certificar la nova etapa de més agressivitat comparant les escoles catalans amb l’aparheid. Tot s’hi val contra els catalans, el gran boc expiatori del fracàs ideològic d’Espanya. Els catalans han servit per desacomplexar el front visigòtic, apuntalar la monarquia i justificar el buit mental de l’esquerra espanyola. L’A por ellos és constant i amb una terrible complicitat social espanyola.

De poc serveixen, els nous decrets ni una nova normativa, perquè resultaran ineficaços davant la força que genera dins el nacionalisme espanyol -d’esquerra a dreta- el rebuig al que consideren una anomalia social i històrica. Amb més o menys traça fa anys que hi treballen, i ara han vist l’oportunitat de reblar el clau i enllestir la feina: acabar amb un dels eixos centrals de la minoria nacional catalana.