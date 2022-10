La lliçó del cas Messi en la crisi de Govern

Aquests dies de tempesta al Palau de la Generalitat, a l’espera que les bases de Junts votin si els seus consellers surten del Govern de Pere Aragonès o es queden, tornen els records de l’estiu del 2021 amb Leo Messi i el Barça. Salvant les distàncies, és clar, perquè en el cas que ens ocupa ara es fa impossible determinar qui és el crac. Però en tot cas… el 14 de juliol de 2021 tots els diaris titulaven amb esperançador un “Es queda”. Eufòria i alleugeriment entre els culers, que posaven en l’argentí totes les esperances per salvar un equip que anava a la deriva. Però el 8 d’agost, després de dies molt convulsos, i quan semblava que signava la renovació, Messi abandonava el club de la seva vida per les cotilles de la Liga Espanyola. Llàgrimes, retrets, renecs, vaticinis catastròfics… i ves per on ara el F.C Barcelona és líder a la lliga després de 833 dies de no ser-ho. Un nou cicle.

Tant si Junts deixa el Govern com si s’hi queda, serà només una decisió circumstancial que no tindrà un impacte directe en el futur del país, sinó en la conjuntura dels propers mesos, a les portes del 28M i en clau de reorganització d’unes sigles. Allò substancial per a l’independentisme com a moviment no serà quins jugadors hi ha en aquesta temporada sobre el terreny de joc sinó si són capaços de jugar en equip, tenir una estratègia davant del rival i no mirar només pel seu lluïment. Messi era un déu, però era, sobretot, capaç de repartir joc, de tenir una visió conjunta i prou generositat com per cedir protagonisme a altres companys. Justament, generositat i visió de conjunt és el que no té l’independentisme institucional.

Quan divendres es conegui la decisió dels junters s’obriran dies d’incertesa: si Junts es queda, sobre com encaixa el partit dins d’un Govern on el president no tindrà massa incentius per modificar la seva política en l’eix nacional -quina amenaça més pot tenir, si no hi ha qüestió de confiança i no s’ha trencat la coalició-, i si marxa, sobre com Junts es reconstrueix i agafa múscul de cara a les municipals i dins de l’espai independentista, alhora ERC mourà fitxa per mantenir l’executiu amb el suport més o menys explícit de Comuns i PSC. Amb les derivades Madrilenyes que es corresponguin.

Vindran dies convulsos a Sant Jaume, això és segur. Però cal mirada llarga. Com el Barça.