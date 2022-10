Capitalitzar Barcelona

Políticament, Barcelona queda com a record i penúltim reducte d’una onada política que va esclatar el 15M de 2011 i va aconseguir, contra tot pronòstic, les alcaldies -a més de la de Barcelona- de Madrid, Santiago, A Coruña, Saragossa, València y Cadis. Un moviment que, sostingut per la raó i la injustícia dels efectes de la crisi de Lehman Brothers, va generar l’efecte òptic d’una esquerra que tornava a ser veritablement internacionalista i, de nou, orientada cap a la transformació. A Espanya, aquells indignats van rescatar la bandera tricolor de l’avi i semblaven disposats a dinamitar els pactes obscurs de la transició espanyola… Podemos va estar a punt del sorpasso, però el PSOE va resistir. I el socialisme espanyol és la clau de volta de l’edifici en què viuen les elits de Madrid. Allà es va frenar l’onada.

Mentrestant, a Barcelona, les restes d’aquell moviment van continuar cremant principis per resistir a tota costa. Ada Colau i els seus es van atrinxerar a la institució sense canviar res i governant poc. Tant és així que, l’any 2019, va ser la dreta espanyolista de Manuel Valls -és a dir, les elits barcelonines- les que van preferir Colau a un independentista tan suau com Ernest Maragall. Colau s’ha apujat el sou i ha trencat la barrera dels dos mandats sense que els que havien d’assaltar el cel semblin patir gens pels seus -se suposa que sensibles- escrúpols ètics.

El resultat és una ciutat desorientada. Una capital que no exerceix. El centre egoista d’una realitat metropolitana on es premia els residents de rendes altes amb peatonalització i espais de passeig i, per contra, es castiga els treballadors que han d’entrar i sortir cada dia per pagar una hipoteca al Baix Llobregat, el Vallès Occidental o el Barcelonès Nord.

Barcelona és l’única estructura d’estat que Madrid no pot tombar d’un dia per l’altre. Així que és aquí on l’independentisme ha de poder demostrar que l’ambició i el futur passen per una gestió imaginativa i no pel viatge, lent però constant, cap a la provincianització en què estem immersos.