El Borbó honrat

La mort sobtada d’Albert Solà, després de la seva jornada laboral com a cambrer, ha estat un final injust per a la vida d’una persona que, en si mateixa, condensa la crueltat despietada d’un règim capaç de passar per sobre de tot i de tothom, inclòs un nadó desvalgut. Solà sempre va mantenir que era fill de Joan Carles de Borbó, una demanda raonable a la primera mirada perquè aquest treballador de la Bisbal tenia una semblança indubtable amb la família del seu suposat pare. Solà ho va fer tot, en el pla judicial, perquè li fos reconeguda aquesta vinculació tan primària per a qualsevol ésser humà. I sempre va xocar contra un mur de silenci i menyspreu.

No vaig conèixer l’Albert Solà però, com a tothom, em desconcertava aquell Borbó evident servint cafès al bar i recollint les taules abans de passar-hi un drap. Em xocava escoltar els seus arguments parlant aquell català empordanès, ple d’expressions genuïnes i com afrontava, amb tanta dignitat, una vida que estava destinada a la derrota continuada. Vam explicar el seu cas tant com vam poder en aquest diari. De fet, el Quico Sallés n’és un expert.

Ha mort l’únic Borbó honrat que hem conegut mai. Et recordarem, Albert de Borbó.