Arriba Tot Economia

L’economia catalana se la juga. I ens hi va tot. Per això aquest país, aquesta societat no pot dependre de la interpretació que arribi des de Madrid, filtrada a través a través d’uns interessos que, en general, són contradictoris amb els de l’economia catalana. Perquè el fet de triar una dada en comptes d’una altra, de descontextualitzar un moviment o de minimitzar, sistemàticament, les xifres positives és el que separa la informació de la propaganda. I sabem que és en aquest àmbit on patim un impacte constant de titulars negatius que, sovint, es contrasten -interessadíssimament- amb dades eufòriques de Madrid.

Doncs bé, Tot Economia arriba per normalitzar la informació econòmica de Catalunya. Sense pintar-la de rosa, però tampoc de negre. Explicant els reptes i els conflictes que aniran succeint-se des d’aquí, sense afegir-hi aquella cantarella madrilenya que martelleja, dia rere dia, què una empresa catalana, si en té consciència, serà menys competitiva.

Parlarem d’infraestructures, d’estratègia, d’exportació, d’institucions, d’entitats… De tot el que influeix en l’ocupació i en la qualitat de les empreses i els llocs de treball que tenim i dels que volem tenir. I remarem contra la propaganda. Serà difícil, però possible. Com aquest país.