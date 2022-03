Aritmètica electoral i llengua

Que una llengua sigui viva depèn de múltiples factors, els més rellevants, el seu ús social, determinat per l’escola, la cultura i els mitjans de comunicació, i la voluntat política de les administracions de protegir-la i promoure-la. Fins ara, a Catalunya, l’escola i els mitjans de comunicació públics són els dos àmbits on el català es manté dempeus malgrat la persecució política i judicial permanent d’un estat que fa més de tres segles que malda, amb més o menys intensitat, per fer-la desaparèixer.

Però la batalla fratricida de l’independentisme de despatxos està convertint la supervivència de la llengua en una qüestió estrictament política, gairebé electoralista. D’ençà de la llei d’immersió lingüística de 1983 que el català era un espai comú de consens polític de tot l’arc parlamentari. Fins a la irrupció de Cs el 2006, que comença a introduir la llengua com a element de combat per convertir Catalunya en una província espanyola qualsevol, destruint un pilar fonamental de la cohesió social i cultural d’un país d’acollida.

Però ara hi ha una novetat important. I és que el setge a la llengua no és només extern. És l’independentisme de despatxos i les seves batalles internes per l’hegemonia autonòmica un factor que també posa en risc la llengua. ERC ha buscat “la centralitat” sumant a una proposta de llei del català a l’escola el PSC i els Comuns, i JxCAT, que navega entre diverses aigües i viu una guerra interna d’ànimes dins del partit, tampoc no és capaç de tenir una posició clara sobre la llengua a l’escola i, com ERC, pensa en clau d’aliances futures, o de vetos futurs. I mentrestant, es dissenya una normativa que introdueix el castellà també com a llengua vehicular i deixa en mans dels centres els projectes lingüístics de les escoles.

Aquesta idea certifica, de facto, que l’independentisme al poder dona per fracassat el projecte d’immersió lingüística. Certifica també que els del sí continuen sense tenir una estratègia unitària davant la repressió de l’Estat, ara via tribunals i contra la llengua. I finalment, transmet la sensació que l’independentisme està més preocupat per les aliances electorals que per salvar la llengua.