Aragonès i la pastanaga

Passi el que passi en la consulta de Junts, els partits independentistes hauran perdut, definitivament, el lideratge social que els havia permès, durant més d’una dècada, mantenir l’hegemonia política des del Parlament fins a peu de carrer. Cinc anys després, sense èpica i posats a gestionar un pressupost, no hi ha cap diferència entre una comunitat autònoma o una altra, més enllà d’un verbalisme que, definitivament, ja no convenç ningú. Ni la unitat dels independentistes, ni el plebiscit del 52 per cent, ni la por a l’entrada de l’unionisme a les institucions ja no seran capaces, per si soles, de generar una victòria electoral en el futur.

Josep Tarradellas i, sobretot, Jordi Pujol es van beneficiar de la credibilitat d’un cert gradualisme. I, quan José María Aznar va donar per tancat el sistema autonòmic, Pasqual Maragall -seguit per ERC, ICV i, fins i tot, la pròpia CiU- va tenir l’habilitat d’engegar un procés prou indeterminat com per arrossegar gran part de l’opinió pública catalana. La reacció visigòtica del nacionalisme espanyol i dels mitjans de Madrid van acabar de fer la resta.

Passats els presidents del procés -Mas, Puigdemont i Torra-, Pere Aragonès necessitarà reconnectar amb l’electorat i trobar algun fil gradualista viable. Una pastanaga que, amb taula o sense, només podrà anar a buscar a Madrid.