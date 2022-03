A favor dels russos

Si qualsevol persona considera que té un problema de fòbia vers alguna cosa, la solució més eficient serà que s’acosti a allò que li causa la citada fòbia. La fòbia en general pot ser produïda per un desconeixement profund de la cosa repudiada o bé també per un coneixement parcial d’un conjunt més ampli. Rebutges el tot per una aproximació traumàtica a la part. En la situació actual de guerra a Ucraïna hi ha un perill enorme de caure en actituds de russofòbia i és necessari combatre-les fermament perquè poden causar moltes situacions d’injustícia. Aquesta actitud pot ser generada també per un pensament errat i molt comú que és el de confondre els governs d’un estat amb les persones que viuen o procedeixen d’aquell estat. La premsa tenim certa part de culpa sobre això perquè sovint recorrem al titular ràpid de “Rússia bombardeja”, “Rússia ataca”, etcètera, facilitant que s’assimilin conceptes. No és Rússia, és el govern rus de Putin.

Ara més que mai s’ha de tenir present que ser ciutadà d’un estat és una cosa i una altra diferent és defensar el govern d’aquell estat. Una cosa són els russos i una altra són aquells entre aquests que donen suport a Vladímir Putin. A casa nostra cal tenir aquesta idea ben clara perquè no són pocs els russos que viuen entre nosaltres i no tots donen suport al Kremlin. Potser sí, algun, però abans de donar-ho per fet caldria contrastar-ho amb cada individu. Això s’hauria de fer amb totes les persones procedents de països on hi ha algun tipus de conflicte o situació de polarització.

A banda, però, en aquesta guerra ens hem fixat en les víctimes principals, que són els ucraïnesos que reben l’efecte de les bombes i els atacs sagnants de l’exèrcit de Putin, però també hi ha una segona línia d’afectats: els russos de Rússia que no combreguen amb aquesta situació creada pel seu president. De vegades, als ciutadans de països que viuen en règims autoritaris se’ls critica per considerar-los mesells perquè es conformen en viure en la situació a què els obliguen. Però per testimonis directes d’aquella realitat sabem que no és fàcil canviar les coses des de dins i menys en un estat com el rus, de llarga trajectòria autoritària. Hi ha moltes persones que viuen en situació d’exili interior (insili). Això pot passar fins i tot aquí, quan veus que canviar la situació que t’oprimeix et resulta individualment impossible.

La guerra d’Ucraïna ha enfonsat la vida de milions d’ucraïnesos que necessiten rebre tot el suport i ajuda que siguem capaços d’oferir però també cal pensar algun moment en la vulneració de drets i la manca de llibertat que aquesta situació està creant també a Rússia per culpa del president criminal que ocupa el Kremlin.