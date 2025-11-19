Catalunya viu un bon moment en l’emprenedoria i l’impuls de negocis, amb la taxa d’activitat emprenedora més alta que s’ha vist en els últims 21 anys al país, i que s’espera que continuï augmentant en els pròxims anys. Les dades de l’últim Global Entrepreneurship Monitor (GEM) del Departament d’Empresa i Treball mostren que la TEA, la taxa d’activitat emprenedora, ha incrementat fins al 8,6% a Catalunya el 2024, gairebé un punt més que la dada de l’any anterior. A més, la intenció d’emprendre també ha millorat, arribant fins al 15,4%. Malgrat aquest impuls emprenedor, la iniciativa de crear negocis -com tantes altres dades en el sector empresarial- continua experimentant una bretxa de gènere. Més concretament, la TEA femenina és del 7,5% en comparació amb el 9,8% de la taxa d’emprenedoria dels homes, el que mostra una diferència que encara es considera significativa en l’accés i la participació en l’ecosistema emprenedor. En aquest context, sorgeixen iniciatives per potenciar el talent femení com el Founders’ Mindset de Juno House -que reivindica la “mentalitat emprenedora- i els projectes de Lidera de Barcelona Activa que reforcen el dimecres 19 de novembre, el Dia de la Dona Emprenedora, la importància de garantir que les oportunitats empresarials es poden desenvolupar amb igualtat.
La iniciativa Lidera de Barcelona Activa fa anys que es desenvolupa per “crear un entorn de creixement” tant per a dones emprenedores com per a professionals i directives de l’àrea de Barcelona, explica Cristina Pacheco, responsable de la iniciativa. En aquest sentit, apunta que des de Barcelona Activa es vol promoure “l’actitud i l’esperit emprenedor”, que vas més enllà de crear un negoci i també aborda la detecció d’oportunitat, afegeix Pacheco. També en aquesta línia es troba la iniciativa de Juno House, un club de col·laboració i networking per a dones i emprenedores, anomenada Founders’ Mindset. Una jornada que ha reunit líders i perfils directius per posar el focus en la “mentalitat emprenedora”, que per a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, es resumeix en “fer que les coses passin”, explica en una conversa amb Món Economia. Per a tenir aquesta mentalitat, per a De Vicente és clau “l’actitud, la inquietud i la visió”: “aprendre constantment, però també tenir la voluntat de construir i transformar i saber cap a on vols anar”, afegeix. En aquest sentit, Pacheco considera que “no s’educa amb mentalitat emprenedora” i apunta que les oportunitats de lideratge no s’enfoquen amb completa igualtat de gènere.
Aquestes iniciatives focalitzades a Barcelona han consolidat les iniciatives que han sorgit a la capital. Segons un informe sobre l’emprenedoria a Barcelona del 2022, les dones ja representaven un 42% de les iniciatives a la ciutat, augmentant un 1,2% en un any. Malgrat que els projectes liderats per homes continuen representant la majoria, un 58%, les dades dibuixen un camí a Barcelona on la paritat es troba més present.
La bretxa de gènere en el finançament
Però amb tenir la mentalitat correcta no és suficient, ja que per emprendre també cal garantir el finançament, un aspecte en el qual també s’observa una bretxa. Segons l’informe State of European Tech de 2023 sobre emprenedoria en el sector tecnològic, només el 7% de les rondes de finançament al conjunt d’Europa es van atorgar a equips formats exclusivament per dones, mentre que aquesta xifra incrementa fins al 18% quan les empreses tenen un equip directiu mixt, el que il·lustra les dificultats de les dones a l’hora d’accedir al capital necessari per emprendre. “El suport econòmic és de les primeres necessitats que sorgeixen en crear una empresa, per tant, des de l’inici ja s’observa una escletxa enorme”, apunta de Vicente. Per abordar aquesta qüestió, des de Barcelona Activa volen impulsar un programa per formar els emprenedors i emprenedores i guiar-los en com aixecar la primera ronda de finançament de la seva empresa. En aquest sentit, es tractaran aspectes com quina ha de ser la forma en la qual s’han de comunicar amb els inversors “per ser conscients de com pensa l’altra part”, explica Pacheco. A més, subratlla que amb aquests programes també es vol reduir “l’aversió al risc” que és majoritària en les dones en aspectes com sol·licitar finançament extern. “A l’hora de buscar fons, les dones acostumen a ser més conservadores, però cal fer entendre que aquests són necessaris per consolidar projectes”, afegeix. Per altra banda, Pacheco també subratlla que en el món de les inversions també es dona una bretxa de gènere, on la majoria d’inversors són homes, el que suposa més impediments per aconseguir aquest finançament de manera igualitària.
La importància dels referents en l’emprenedoria
A part de les dificultats per aconseguir aportacions econòmiques, també es destaca la manca de dones referents en el món de l’emprenedoria, que alhora puguin inspirar i guiar altres persones que s’enfronten als mateixos reptes. En aquest sentit, de Vicente reforça la idea que la iniciativa d’aquest dimecres “engloba el que és Juno House”, i que serveixi com a “plataforma d’acció i inspiració per fer que les coses passin”, afegeix. A més, de Vicente posar èmfasi en la idea de visibilitzar aquestes figures que ja existeixen, però que sovint no reben el focus necessari per destacar com a figura clau en l’emprenedoria i en el seu sector. En paral·lel de donar visibilitat a referents femenins, des de la jornada de Founders’ Mindset també volen posar el focus en buscar referents empresarials amb cultures corporatives innovadores i nous models de lideratge “per redefinir el futur”, apunta de Vicente. En aquest punt juguen un paper important les xarxes de contactes i la connexió, un fet que també es promou des de Juno House. “Precisament vam impulsar aquest projecte amb la intenció de fer xarxa i crear un ecosistema consolidat”, explica de Vicente, que afegeix que “quan les persones, les entitats i les organitzacions treballen juntes arribem més lluny i més ràpid, i això és el que volem promoure”.