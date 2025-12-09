Les compravendes d’habitatge per part de persones jurídiques van marcar un màxim històric el 2024. Segons les dades del Consejo General del Notariado, publicades aquest desembre, les societats van formalitzar un total de 76.745 operacions. Tot i que aquest volum no ha modificat l’estructura del mercat, encara dominat per les persones físiques, el rècord assolit evidencia el fort dinamisme del sector immobiliari en els darrers anys, especialment arran de les baixades dels tipus d’interès, i anticipa un final de 2025 marcat tant per l’elevada activitat com per la pressió a l’alça dels preus.
Més concretament, les dades notarials apunten a un 11% d’operacions per part de persones jurídiques el 2024, mantenint la proporció pel que fa a les operacions per part de persones físiques, que van concentrar el 89% d’aquestes. Aquesta xifra representa més de 624.000 habitatges comprats per famílies. Al llarg de la sèrie històrica, iniciada el 2007, el pes de les persones jurídiques en el conjunt de les compravendes d’immobles ha estat estable al voltant del 10%, excepte entre el 2011 i 2013, quan aquestes operacions van arribar al 20%. Per això des del sector no es destaca la quota de mercat assolida per les persones jurídiques, però si la quantitat absoluta, que reflecteix “l’expansió” que el sector va viure el 2024 i amb la qual també s’espera que tanqui el 2025, apunta Ferran Font, director d’estudis del portal immobiliari pisos.com. En aquest sentit, assenyala que el mercat de l’habitatge “està arrossegant una tendència a l’alça” i genera més oportunitats, també d’inversió. L’augment del preu del lloguer, sumat a la baixada, i posterior estabilització, del tipus d’interès, són el conjunt de factors que han motivat l’adquisició d’immobles per part de societats en aquests últims anys. El que apunta que les previsions pel tancament del 2025 seguiran el mateix camí.
El 2025 preveu un augment de compres per part de particulars
Fins al mes d’agost d’enguany, els notaris han registrat més de 427.000 operacions d’habitatge per part de persones físiques, amb la projecció que per a finals d’any aquesta xifra superi les 640.000, superant els anteriors rècords i apropant-se a les 700.000 compravendes que també apunten altres veus del sector. Per altra banda, les compres per part de persones jurídiques es mantindrien en les 74.000 operacions, el que representaria una lleugera caiguda en la proporció en el mercat. Aquesta situació pot derivar en dues lectures sobre quins són els moviments que ha vist l’habitatge al llarg d’aquest any, segons apunta Josep Maria Raya, director de la Càtedra APCE-UPF d’Habitatge i Futur.
Segons les dades del Consejo General del Notariado, els dos perfils de compradors també mostren diferències en les característiques dels habitatges adquirits, el que reflecteix els usos que esperen treure d’aquests. En els vuit primers mesos del 2025, les societats van pagar una mitjana de 2.347 euros per metre quadrat, adquirits principalment per a la inversió; mentre que les persones físiques tenien una mitjana de preu de 1.887 euros per metre quadrat, amb compres centrades majoritàriament en l’ús residencial. Per una banda, Raya considera que l’augment en la compra d’immobles per part de famílies aquest 2025 mostra certa estabilitat en l’habitatge per part de certa part de la població, que d’aquesta manera es retira del mercat de lloguer, cada cop més tensionat. En aquest sentit, Font afegeix que aquest augment de compravendes d’habitatges també ha comportat un increment de les donacions en vides i dels préstecs entre particulars. “Aquest moviment de capital, principalment entre familiars, ha permès que algú que inicialment no tenia accés a la compra ara sí”, explica.
Mantenir els inversors en el mercat
Però d’altra banda, les projeccions per a finals de les dades d’operacions en habitatge segons el tipus de comprador també mostrarien una “lectura menys positiva” en la que sembla que “s’està espantant els inversors que compren els habitatges com a inversió”, considera Raya. Tot i que apunta que no hi ha garantia que finalment les societats comprin menys habitatge per les regulacions actuals, Raya alerta que aquest és un escenari “que no interessa”. “Necessitem que els inversors mantinguin els immobles al mercat de lloguer, perquè continua amb grans nivells d’escassetat”, afegeix. En aquest sentit, Raya apunta que el mercat de l’habitatge és “internacional”, i, per tant, les societats enfocades en inversions en aquest sector poden preferir traslladar-se a altres territoris on la legislació els doni “més seguretat jurídica”.
Encara que no es preveu superar la xifra rècord en la compra d’habitatges per part de persones jurídiques que es va viure en el 2024, Font assegura que el mercat seguirà amb dades rècord en el seu conjunt, tant en el tancament del 2025 com de cara al 2026. “Amb el tipus d’interès estable i l’augment de preus continuat, el mercat seguirà actiu l’any vinent”, explica el director d’estudis de pisos.com. En aquest sentit, apunta que els canvis en les regulacions en matèria d’habitatge per part de les administracions han impactat sobretot els preus del sector i la construcció, però no les compravendes. Per això assegura que, sense un canvi en el tipus o l’efecte d’un factor macroeconòmic generalitzat, el mercat de l’habitatge “seguirà en expansió” el 2026.