El sector porcí català està pendent de la Comissió Europea per conèixer l’abast de les restriccions a l’exportació de carn a causa del brot de pesta porcina declarat a Catalunya. Segons ha explicat al Parlament el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, Brussel·les ha de decidir si manté o amplia el radi de 20 quilòmetres de restriccions que està en vigor. Aquesta decisió és vital per a les empreses exportadores, ja que determinarà “quina regionalització s’aplica” al conjunt de la Unió Europea i, de retruc, fixarà des de quines zones no es pot exportar cap a altres països europeus i afectarà el tipus de regionalització que apliquin tercers països.
Fonts de la Comissió Europea han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que la decisió, purament sanitària, es farà pública previsiblement aquest mateix dimecres i es publicarà demà dijous al Diari Oficial de la Unió Europea. El Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos (PAFF, per les sigles en anglès), l’haurà de ratificar o modificar durant la seva pròxima reunió, prevista pels dies 16 i 17 de desembre. La decisió no només afectarà el comerç intraeuropeu, ja que la UE prohibeix exportar carn de zones restringides per pesta porcina, sinó que determinarà les accions de països com el Regne Unit, que tenen acords de regionalització per aplicar les mateixes restriccions que Brussel·les, o la Xina, que de moment ha optat per prohibir les compres de granges de total la província de Barcelona.
Ordeig ha reclamat “unitat” als partits polítics catalans per transmetre a l’exterior una “imatge seriosa” en la gestió de la crisi. “La imatge que hem de donar és de rigor, seriositat, determinació, responsabilitat i conscienciació del que ens estem jugant”, ha dit.
El govern espanyol demana mantenir la “guàrdia alta”
El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha reclamat mantenir “la guàrdia alta” davant el brot de pesta porcina africana detectat la setmana passada a Collserola i que ja suma nou positius entre la quarantena de porcs senglars morts analitzats. “Estem actuant amb extrema contundència”, ha defensat Planas en una entrevista a TVE. El ministeri està treballant “certificació a certificació” amb els principals destins de les exportacions perquè acceptin la “regionalització” i no vetin el porc de tot l’Estat. “Es poden continuar consumint productes porcins, carn fresca o transformada, perquè no hi ha cap risc”, ha insistit.
Planas ha remarcat que la prioritat és “aïllar del focus” qualsevol explotació porcina de la zona i evitar que el brot es pugui expandir. Si el virus arribés a una granja de porcs, la crisi sanitària s’agreujaria i caldria sacrificar tots els animals de l’explotació. El ministre ha evitat donar detalls sobre possibles ajudes al sector porcí, que ha hagut d’abaixar preus i tem una crisi estructural. “Estem actuant amb extrema contundència, i hem de mantenir la guàrdia alta, no baixar-la”, ha reiterat. Aquesta tarda, Planas es reunirà amb tots els consellers autonòmics d’Agricultura per analitzar l’evolució del brot. “Tot el que passa ho estem informant en temps real”, ha reblat.