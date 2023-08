Els tipus d’interès frenen el creixement del sector de la construcció

L‘enduriment monetari colpejarà amb força el sector de la construcció durant el 2023. Segons les previsions de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, el creixement de les empreses constructives al país es quedarà a tancament d’any en un 2%, menys de la meitat del que es va assolir el 2022. La taxa, que des de l’agrupació descriuen com a “modesta”, respon principalment a l’enduriment de la política monetària per part del Banc Central Europeu. La pujada de tipus d’interès ha “frenat el consum i la inversió”; així com el crèdit, essencial per al bon rendiment de la construcció.

Des de la Cambra lamenten, a més, el cada cop més testimonial rol que juga la construcció al conjunt de l’economia catalana. Mentre que l’any 2006 el sector s’elevava per sobre del 10% del PIB, ara representa poc més del 4,1%, menys de la meitat en poc més d’una dècada i mitja. Fins i tot en un 2022 positiu per al sector, en què la licitació d’obres va créixer un 34% fins a màxims del 2009, el ritme és “molt llunyà al que necessita l’economia catalana”. L’efecte de l’espiral inflacionista, amb pujades substancials dels costos de les matèries primeres, així com l’intens encariment de l’energia han “limitat molt el creixement” de les empreses de la construcció en els darrers anys. D’aquesta manera, la indústria encara es troba per darrere dels nivells anteriors a la pandèmia.

La branca per on més mal han fet les pujades de tipus d’interès ha estat la residencial, un dels nuclis centrals de la construcció. Les fortes restriccions al crèdit hipotecari, amb un Euríbor que va tancar el mes de juliol per sobre del 4,1%, han limitat enormement la demanda d’habitatges de nova construcció. “La desacceleració en la constitució d’hipoteques i en el nombre de compravendes”, assegura la Cambra, és una de les causes principals per al “moderat creixement” que s’espera per al present curs. De fet, altres branques, com ara la logística, van a l’alça, i fins i tot poden tancar l’any amb creixements per sobre de la mitjana.

Els municipis, els millors constructors

Durant el 2022, les administracions locals van concentrar la majoria de licitacions d’obres, amb un 43% del total de l’activitat al país. Segons la Cambra, les actuacions sotasignades pels municipis van acumular un valor total superior als 1.700 milions d’euros. La Generalitat, confirma el recent informe d’activitat, va licitar obres per valor de 1.267 milions d’euros, poc menys d’un terç de totes les que es van anunciar al país; mentre que l’Administració General de l’Estat, la carpeta que inclou les actuacions a Renfe, els ports o els aeroports catalans, en va anunciar per un valor d’uns 993 milions d’euros.