Grífols tanca el primer semestre amb unes pèrdues de 56 milions

La farmacèutica catalana Grífols va tancar el primer semestre del 2023 amb unes pèrdues de 56 milions d’euros. Ara bé, en la seva senda per tornar als números verds, la companyia catalana ha assegurat que en el segons trimestre va guanyar un total de 52 milions, ja que va tancar el març registrant unes pèrdues de 108 milions que ara ha aconseguit reduir a la meitat quasi. De fet, com ja va passar en el primer quart de l’any, aquestes pèrdues es deuen a l’impacte de 140 milions en costos de reestructuració no recurrents. Tot i això, la companyia ha decidit mantenir el seu compromís de reduir el deute, que actualment és de 9.421 milions d’euros, principalment a través del creixement orgànic de l’EBITDA. Amb tot, també ha anunciat que pretén tancar una operació de desapalancament abans de finals d’aquest any.

En els primers sis mesos de l’any, l’EBITDA ajustat ha sigut de 659 milions i la xifra de negocis de Grifols es va situar en els 3.225 milions d’euros, un 14,8% més que en comparació amb el primer semestre del 2022. Aquesta dada, d’EBITDA, però no té en compte els 135 milions d’euros de despeses no recurrents, incloent-hi, els 140 milions d’euros destinats als acomiadaments a principis d’any i que es va traduir en unes 2.000 baixes a tot el món, la major part als Estats Units. A Catalunya, la intenció inicial era acomiadar 92 treballadors, una xifra que va quedar reduïda a pràcticament la meitat, fins als 51.

En un comunicat l’empresa destaca l’increment en el segon trimestre, fins als 1.664 milions d’euros, un 7,8% més, pel creixement de les seves principals unitats de negoci com Biopharma, Diagnostic i Bio Supplies. Concretament, els ingressos de Biopharma van augmentar un 16,7%, fins als 2.698 milions d’euros en el primer semestre de l’any gràcies a la forta demanda de les principals proteïnes plasmàtiques, un sòlid subministrament de plasma i una favorable combinació de preus i mix de producte. Per la seva banda, Diagnostic va registrar uns ingressos de 341 milions d’euros, un 3,7% més; i Bio Supplies, un 57,2% més, fins als 83 milions.

Alhora, Grifols ha assenyalat que “ha començat a reconèixer en el seu compte de resultats els beneficis derivats” del descens del cost per litre (CPL) de plasma, que va començar durant el tercer trimestre de 2022 i que té un decalatge de nou mesos en la comptabilitat d’inventaris. Per aquest motiu, estima que la millora “donarà lloc a una expansió del marge seqüencial en el segon semestre de 2023 i en l’exercici 2024”.

Millora de les previsions

Tot i el mal primer semestre, Grífols ha decidit millorar les seves previsions per al tancament de 2023. Aquestes noves previsions situen el creixement dels ingressos del 10% al 12%, i el creixement dels ingressos en Biopharma, incloent-hi Biotest, del 12% al 14%. El marge ajustat, sense tenir en compte Biotest, seria del 24-25% en el segon semestre i del 24% en el conjunt de l’any. L’Ebitda ajustat —incloent Biotest— s’hauria de situar entre 1.400 i 1.450 milions d’euros, i els estalvis anuals prop dels 1.750 milions d’euros, un 28% o 29% més.