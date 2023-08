Élite Taxi presenta un recurs contra la multa imposada per Competència

Élite Taxi ha presentat un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la sanció imposada per l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), ha explicat en un comunicat aquest divendres. En concret, ha interposat el recurs pel contenciós-administratiu a través del Procediment Especial de Protecció dels Drets Fonamentals.

Segons assegura el comunicat, l’associació de taxistes considera que la resolució “vulnera els drets i llibertats fonamentals dels associats i/o representats” per Élite Taxi. Concretament, consideren que se’ls vulnera el dret a la llibertat d’expressió, el dret d’associació i defensa col·lectiva d’interessos i el dret de reunió. A més, asseguren que la sanció “és un intent per escapçar” l’associació i “emmordassar al sector de taxi de l’AMB en favor de les grans empreses que des de fa gairebé una dècada intenten apoderar-se del sector del taxi”. En aquesta línia els taxistes també asseguren que “la promoció de Susanna Grau a directora general de l’ACCO en el període coincident amb la instrucció i resolució d’aquest expedient” els fan sospitar que estant “sent víctimes d’una operació premeditada per a ofegar-nos”.

“Demostrar que Uber actua fora de la llei”

A més a més, Élite Taxi també ha assegurat que el seu principal objectiu serà “demostrar que Uber actua fora de la llei” i que, per tant, no descasaran fins a aconseguir-ho, “especialment en els despatxos i institucions”. Finalment, asseguren que “l’atac sofert per Uber i l’ACCO” és “una mostra de la traïdoria i mala fe amb la qual s’actua per a agafar-nos desprevinguts, desgastar-nos i danyar la nostra moral”, ja que ahir els taxistes començaven les seves vacances.

Sanció de 123.000 euros

Aquest dur comunicat d’Élite Taxi i el seu recurs arriba tres dies després que l’ACCO sancionés l’associació per incitar al boicot contra Uber. Concretament, competència considera que el col·lectiu de taxistes va infringir la Llei de defensa de la competència per una “recomanació col·lectiva de boicot a Uber i altres operadors” que implica una infracció molt greu de l’article 1.1 de la Llei de Defensa de la Competència.

La resolució assegura que aquesta recomanació es va dirigir als taxistes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) “amb la finalitat d’evitar que es registressin a la plataforma de mediació del servei de taxi mitjançant app d’Uber o d’altres operadors”. Per tant, aquesta resolució també obliga a Élite Taxi al “cessament de la conducta infractora i a abstenir-se, d’ara endavant, de realitzar conductes similars a la identificada en la resolució”.