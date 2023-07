El conveni de les oficines catalanes divideix els sindicats

CCOO ha signat un acord amb Foment del Treball i Pimec, al marge d’UGT, per renovar el conveni català d’oficines i despatxos, aplicable a l’àmbit temporal del 2022 al 2024. De fet, UGT s’ha desmarcat del pacte i estudia impugnar-lo perquè considera que deixa fora dels increments a prop del 70% dels treballadors, els que guanyen més de 28.145 euros anuals amb complements. El nou conveni, un dels que afecta més treballadors a Catalunya, entre 150.000 i 180.000; preveu un augment retroactiu del 4% per al 2022 i el 2023, i una pujada del 3% per a l’any vinent.

En tot cas, a expenses del que faci UGT, el pacte tanca 19 mesos de negociacions entre els agents socials i econòmics, i incorpora clàusules de revisió salarials per afegir un màxim d’un 1% addicional si la inflació supera el 4% aquest any i el 3% el vinent. Per primera vegada, aquest conveni preveu una quantitat mínima d’1,5 euros al dia a pagar per l’empresa en despeses de teletreball.

Altres mesures que preveu el conveni

El nou conveni redueix les hores de jornada màxima anual de 1.764 a 1.760, regula les excedències i la formació, permet contractes fixos discontinus a temps parcial i vetlla pels riscos laborals del treball continuat amb pantalles. La Federació de Serveis de CCOO ha fet una valoració “molt positiva” del pacte amb les dues patronals, remarcant que el nou conveni suposarà un avanç “en matèria salarial i altres aspectes socials”.

Concentració dels sindicats catalans a Barcelona / EP

UGT qüestiona la legitimitat de CCOO

Des de CCOO celebren que han aconseguit que el tradicional mecanisme de compensació i absorció, que permetia no apujar sous als empleats amb complements per sobre de les taules del conveni, quedés limitat i es garantís el 50% de l’augment pactat en els sous per sota dels 28.145 anuals.

UGT, per la seva banda, assenyala que aquest acord deixa fora dels augments a la majoria dels treballadors del sector, que tenen salaris per sobre del conveni i dels 28.000 i qüestiona la legitimitat de CCOO per signar-lo. A més, recorda que en les mobilitzacions que es van fer per desencallar el conveni, els treballadors reclamaven que el mecanisme de compensació i absorció no estigués limitat per un salari concret.

Satisfacció a Pimec

La patronal de les petites i mitjanes empreses Pimec ha admès que la negociació ha estat “llarga i complexa” i molt afectada per la “tensió inflacionària”. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha subratllat que “s’ha demostrat que quan es negocia sense imposicions, des de la paritat en la representació empresarial, els acords són més adequats per al progrés del teixit productiu”.