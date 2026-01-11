El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, tiene previsto reunirse esta tarde con representantes de los manifestantes del sector agrícola y ganadero en el Ayuntamiento de Bàscara y, posteriormente, alrededor de las 18:30 horas, ofrecerá una rueda de prensa. Mientras tanto, el sector continúa sus movilizaciones para, entre otras cosas, presionar al conseller para ir a Madrid a rechazar el tratado de Mercosur. Con todo, Revolta Pagesa deja claro que o dejan las concentraciones «con la cabeza alta» porque se han aceptado las medidas concretas que proponen o «porque nos apalean».

Este domingo es el cuarto día de protesta de los agricultores gerundenses en la AP-7, a la altura de Pontós (Alt Empordà), donde los tractores continúan bloqueando una de las principales vías de conexión con Francia y dejan claro que no abandonarán la movilización si no es con «algo en el bolsillo». «No se trata de dinero, sino de medidas concretas que tengan un impacto real en el día a día», ha explicado Jordi Ginabreda, portavoz de Revolta Pagesa. En este sentido, ha señalado que no aceptan salir del conflicto con compromisos genéricos como futuras reuniones porque eso no resolverá el problema. «Son futuribles», remarca Ginabreda, que quiere «hechos tangibles» por parte del Gobierno.

Las conversaciones con el conseller continúan abiertas, y una buena muestra es la reunión de esta tarde, pero sobre la mesa se mantiene la demanda de que el conseller Ordeig los acompañe a Madrid a defender el ‘no’ al Mercosur, pero no es la única propuesta. Una cuestión clave que se plantea durante la negociación es la importación de productos de fuera del Mercosur. Los agricultores la podrían aceptar, a condición de que se establezcan «unas garantías firmes y exhaustivas y unos controles bien hechos».

Los agricultores han llegado hasta el balcón del Mediterráneo de Tarragona para mostrar el rechazo contra el acuerdo del Mercosur / ACN

Manifestación en Tarragona con el mismo mensaje para Ordeig

100 agricultores, seguidos de 15 tractores y una quincena de vehículos más, se han manifestado este domingo al mediodía en Tarragona para protestar contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Los manifestantes, que han llevado pancartas con el lema «Somos soberanía alimentaria» y «No al Mercosur», han marchado seguidos de los tractores y vehículos desde la plaza Imperial Tarraco hasta el Balcón del Mediterráneo, a través de la Rambla Nova.

El presidente del Gremio de la Agricultura Catalana, Joan Regolf, ha dejado claro que quieren que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, «exija al gobierno español» posicionarse en contra del acuerdo con Mercosur. Ha añadido que se está negociando con el Gobierno para llegar a un acuerdo beneficioso para todos, ha dicho: «Si no se llega a un acuerdo, continuaremos con las movilizaciones la semana que viene». El secretario del Gremio, Ramon Rojo, por su parte, ha criticado que este acuerdo supone una «competencia desleal» y que hará que productos, que considera de baja calidad, entren al mercado sin garantías sanitarias.

