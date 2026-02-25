Mercadona ha acelerado este año su estrategia de distribución económica entre el personal para «mejorar su poder adquisitivo». La compañía ha destinado 1.000 millones de euros a iniciativas para repartir las ganancias entre los empleados. La última instancia de esta apuesta se ha producido este mismo miércoles, con la entrega de 780 millones de euros de sus beneficios a más de 112.000 trabajadores, en concepto de prima por objetivos.

Según ha informado la compañía, la compensación extraordinaria se ha concretado en dos escalas: los trabajadores con menos de cuatro años de antigüedad en Mercadona han recibido una prima por valor de dos mensualidades; mientras que aquellos que superan esta antigüedad han sido compensados con un variable equivalente a tres mensualidades. Los empleados más longevos componen el 70% de la plantilla, y han recibido, de media, 7.250 euros netos en su nómina, unos 5.400 euros por encima de su retribución regular.

Trabajadores de Mercadona en uno de los espacios logísticos / Mercadona

Mejoras salariales

Más allá de este extra, Mercadona también ha aplicado un aumento generalizado del salario de un 2,9% en sus localizaciones en el Estado español y de un 2,2% en Portugal, unos 125 millones de euros al año en total, para compensar la inflación acumulada durante el 2025. Además, los trabajadores de la cadena contarán a partir del 2026 con una semana más de vacaciones, hasta los 37 días, siete más que los que disfrutaban hasta ahora. El añadido supone un coste adicional para la empresa de unos 100 millones de euros. Sumando estas iniciativas, Mercadona eleva hasta los 1.000 millones de euros el esfuerzo conjunto para mejorar la calidad del puesto de trabajo para los empleados, «el principal activo de la compañía». A este bienestar atribuyen, de hecho, la mejora en la productividad del 2025, año que ha dejado para la empresa los «mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado». «Cuanto más se invierte en las personas mayor es el retorno obtenido» aseguran desde Mercadona.