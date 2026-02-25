Mercadona destina 1.000 milions d’euros a millorar les condicions de la plantilla

Mercadona ha accelerat enguany la seca estratègia de distribució econòmica entre la plantilla per “millorar-ne el poder adquisitiu”. La companyia ha destinat 1.000 milions d’euros a iniciatives per repartir els guanys entre els empleats. La darrera instància d’aquesta aposta s’ha produït aquest mateix dimecres, amb l’entrega de 780 milions d’euros dels seus beneficis a més de 112.000 treballadors, en concepte de prima per objectius.
Segons ha informat la companyia, la compensació extraordinària s’ha concretat a dues escales: els treballadors amb menys de quatre anys d’antiguitat a Mercadona han rebut una prima per valor de dues mensualitats; mentre que aquells que superen aquesta antiguitat han estat compensats amb un variable equivalent a tres mensualitats. Els empleats més longeus componen el 70% de la plantilla, i han rebut, de mitjana, 7.250 euros nets a la seva nòmina, uns 5.400 euros per sobre de la seva retribució regular.
Millores salarials
Més enllà d’aquest extra, Mercadona també ha aplicat una pujada generalitzada del salari d’un 2,9% a les seves localitzacions a l’Estat espanyol i d’un 2,2% a Portugal, uns 125 milions d’euros l’any en total, per compensar la inflació acumulada durant el 2025. A més, els treballadors de la cadena comptaran a partir del 2026 amb una setmana més de vacances, fins als 37 dies, set més que els que gaudien fins ara. L’afegit suposa un cost addicional per a l’empresa d’uns 100 milions d’euros. Sumant aquestes iniciatives, Mercadona eleva fins als 1.000 milions d’euros l’esforç conjunt per millorar la qualitat del lloc de treball per als empleats, “el principal actiu de la companyia”. A aquest benestar atribueixen, de fet, la millora en la productivitat del 2025, any que ha deixat per a l’empresa les “millors dades històriques en rendibilitat i quota de mercat”. “Com més s’inverteix en les persones més gran és el retorn obtingut” asseguren des de Mercadona.