Els ‘fitxatges’ d’Eines de País per mantenir a la Cambra “l’economia real”

Les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona del pròxim 20 de setembre tenen la transversalitat com valor en disputa. Mentre la candidatura Va d’Empresa, liderada per Josep Santacreu, vol superar la representació dels grans poders econòmics que consten a les seves files de la mà de firmes com Colonial o Ficosa; Eines ha optat per una ampla renovació de la seva candidatura sota el nom Un Pas Més per respondre a la diversitat empresarial barcelonina. A les files independentistes s’han incorporat noms com el CEO de Parlem Ernest Pérez-Mas o l’expresident d’ERC Joan Puigcercós, així com diversos representants empresarials que ara fa quatre anys van optar a una vocalia en llistes diferents de la que fa quatre anys es va imposar a les candidatures de l’establishment –de totes, val a dir, menys de la de Carles Tusquets–.

D’entre els noms que han fet aquest camí, destaquen dues figures de renom a l’economia barcelonina com són la xef i empresària de la restauració Ada Parellada, propietària del cèlebre restaurant Semproniana; i el CEO de La Mallorquina i president de Barcelona Oberta Gabriel Jené, que participa amb l’oficina immobiliària familiar Invesjel. Parellada ara fa quatre anys va formar part de la candidatura 50a50, mentre que Jené optava a una vocalia en el si de la llista d’Enric Crous i Jaume Torres –a ells s’afegeix l’actual presidenta de la comissió d’Esports i CEO de Cartridges Systems Raquel Morera, que va optar a un escó el 2019 dins la candidatura de Ramon Masià–.

Consultats per aquest diari, tant Jené com Parellada coincideixen a lloar la tasca de Govern de Joan Canadell primer i Mònica Roca després al capdavant de la Cambra. La diferència amb l’organisme previ a l’entrada d’Eines, constaten, és abismal. “La Cambra que m’he trobat és menys elitista, menys lobby i molt més de servei a les empreses”, descriu Parellada. Assegura que la institució ha esdevingut la “casa de tots” els empresaris de la demarcació; una etiqueta que, segons els candidats, no s’hi podia posar durant els anys de mandat de Miquel Valls. Per la seva banda, i si bé en aquesta ocasió no es presenta en directa representació d’una empresa del Ram, Jené destaca la rellevància que l’actual govern de la Cambra ha donat al sector comerç, amb una cadira a Turisme de Barcelona o plans de competitivitat de la mà de la mateixa Barcelona Oberta. “Eines representa l’economia real, les pimes del territori”, assegura l’empresari.

La millor relació d’Eines durant els darrers quatre anys amb aquest teixit empresarial real que reivindiquen els candidats hauria de garantir, asseguren, un major interès per part dels negocis barcelonins envers la institució. La Cambra presidida per Valls –que Santacreu va reivindicar durant la presentació de Va d’Empresa– “no es considerava propera, no es considerava vàlida per al teixit empresarial”, denuncia Parellada. Especialment, assegura, per a un entorn tan atomitzat com és el de l’hostaleria. En aquest sentit, Jené celebra el debat públic que entra en escena amb la primera candidatura d’Eines, i que encara és viu aquesta volta. Segons el CEO de La Mallorquina, l’antiga llunyania de la Cambra respecte dels seus representats era un factor més de desequilibri en favor de l’establishment econòmic. “Totes les grans empreses tenen departaments de relacions institucionals; però les petites no, perquè estan per vendre peix, per vendre llençols”, argumenta el candidat.

Una major mobilització de la pime, asseguren des d’Eines, és un factor a favor seu a l’hora de revalidar el govern. De fet, la històrica victòria que va posar Canadell al capdavant de la institució el 2019 es va fer sobre una participació inaudita de més de 17.000 empreses –després que el TSJC només acceptés uns 700 vots l’any 2010–. “Els que votaven a Valls abans tenien clar que era important”, etziba Jené. El repte electoral és deixar-ho clar a més empreses de més sectors –i, especialment, més petites–.

El vicepresident de Cambra de Barcelona Toni Fitó durant la presentació de la nova candidatura d’Eines de País / ACN

Enfront, el poder

Si bé la nova llista d’Eines de País, que porta el nom d’Un Pas Més, assegura voler aprofundir en el nou model de Cambra més lligat a la base empresarial de Barcelona, els candidats observen en el seu contrincant exactament la institució que aspiren a deixar enrere. “N’estic segura que la llista alternativa s’apropa molt més al model anterior”, analitza Parellada en referència a Va d’Empresa. Una apreciació que comparteix Jené, que declara que “si hi ha algun posicionament clarament vinculat a les grans empreses, aquest és Va d’Empresa”. Un posicionament, aclareix, llunyà a la realitat material de l’ecosistema de negoci català i barceloní. “No som un país de l’Ibex”, estableix el candidat. “Catalunya s’ha fet amb capil·laritat empresarial i molta distribució del mercat”. La semblança amb les empreses que realment operen a Barcelona, afegeix Jené, és “un dels punts forts” de la candidatura.

Tot i la clara contraposició de models, ambdós candidats defensen la possibilitat d’una entesa dins el plenari sortint. Segons Jené, la presència de grans empreses no hauria d’impedir “obrir una nova etapa de relacions i situar-nos en un àmbit més col·laboratiu”. La incomoditat dels poder establerts amb la presència d’Eines al capdavant de la Cambra, assegura, ha obert una “etapa de shock” de la que cal “passar pàgina” cap a una nova “normalitat. “Que guanyi el millor, però després haurem de construir consensos”, apunta.

Necessitats sectorials

Més enllà del caràcter holístic de la candidatura, tant Parellada com Jené pretenen aportar a la Cambra un marcat caràcter sectorial. L’hostaleria, segons la representant, és un sector amplíssim, però atomitzat. Amb més de 9.000 establiments de restauració a la regió, els empresaris del ram “necessiten representació a la Cambra”, especialment aquells que encapçalin mipimes. El petit restaurant o bar, lamenta, està “amenaçat” per les grans cadenes de restauració, especialment a les artèries comercials de les ciutats. En aquest sentit, una millor interlocució amb entitats com la mateixa Cambra de Comerç hauria de servir per “animar a creure en el projecte propi” al petit restaurador. Aquesta mena de locals, argumenta Parellada, “tenen capacitat de dotar de personalitat a una ciutat”, una part integral de la Marca Barcelona amenaçada per l’homogeneïtzació que porten les grans marques. “No és bo arribar a una ciutat on tots els restaurants són mimètics”, estableix.

Per la seva banda, Jené lamenta l’absència d’una “comissió de comerç estructurada per la majoria d’entitats del sector” dins la corporació. En aquest sentit, la “principal aspiració” dels comerciants que accedeixin al ple hauria de ser la d’establir un espai que “amplifiqui la veu del sector”. “Cal l’oficialitat que ofereix la Cambra”, conclou l’empresari.