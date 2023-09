Les eleccions a les Cambres de Comerç de Barcelona comencen a rodar amb la primera jornada de votacions telemàtiques. A partir d’aquest mateix divendres i fins al pròxim dimecres dia 20, tots els empresaris de la demarcació podran triar els seus representants a la corporació de dret públic. De fet, qualsevol amb una activitat econòmica registrada: empreses, autònoms, comunitats de béns o titulars de lloguers comercials, entre molts altres, decidiran la governança del principal actor econòmic del país. El vot serà telemàtic fins al dia 19 al matí, mentre que dimecres 20 la Cambra obrirà totes les seves seus –la central a l’Avinguda Diagonal i les seves 11 cambres territorials– perquè els electors que així ho prefereixin puguin exercir el seu dret de manera presencial. Amb 52 vocalies en disputa, la Cambra i tota la seva activitat es juga aquesta setmana.

La contesa electoral es decidirà entre la llista de l’actual govern, Eines de País –la candidatura independentista, amb el suport de l’ANC–; i l’establishment econòmic unificat sota la marca Va d’Empresa, encapçalada per l’exCEO de DKV Josep Santacreu. Els independentistes opten a les 52 vocalies, mentre que els de Santacreu només han agrupat 46 candidats. La llista de Santacreu compta amb negocis de la mida de Ficosa, Fluidra o Comsa; així com amb la Immobiliària Colonial, una de les grans empreses que van traslladar la seva seu a Madrid després de l’1 d’octubre. Per la banda dels independentistes, empreses del territori com ara l’energètica Catgas continuen quatre anys després de guanyar al ple; amb l’afegit de fitxatges com ara Parlem Telecom, d’Ernest Pérez-Mas; o BCN Rossellon SL, empresa de la cuinera i propietària del restaurant Semproniana Ada Parellada.

Aquesta és la llista completa de candidats i els projectes de què formen part:

Epígraf 1. Indústries extractives no-metàl·liques; petroli; energia i aigua

Eines de País – Catgas Energia SA (Pere Gran)

Va d’Empresa – Factor Energia SA

Epígraf 2. Extracció; producció de metalls; productes metàl·lics; maquinària i equips

Categoria 1

Eines de País – Recam Làser SL (Pere Alemany)

Va d’Empresa – La Farga Yourcoppersolutions SA

Categoria 2

Eines de País – Solar Box Batteries SL (Marc Navarri)

Va d’Empresa – Constructora de Calaf SAU

Epígraf 3. Indústries tèxtils; confecció; cuir i calçat

Eines de País – Tèxtil J. Balaguer SA (Ariadna Balaguer)

Va d’Empresa – Happy Punt SLU

Epígraf 4. Indústries del paper; arts gràfiques i suports enregistrats

Eines de País – Folch Graf SL (Jordi Folch)

Va d’Empresa – Norprint SL

Epígraf 5. Indústria química; cautxú i plàstic

Categoria 1

Eines de País – Lamigraf SA (Pep Colomer)

Va d’Empresa – Lluch Essence SL

Categoria 2

Eines de País – Ecoplastic Design S (Jordi Cortina)

Va d’Empresa – Cepex SA

Epígraf 6. Material de transport

Eines de País – Ictineu Submarins SL (Joan Canadell)

Va d’Empresa – Fico Cables SAU

Epígraf 7. Fusta; suro i altres manufactures; indústries de l’alimentació; begudes i tabac

Eines de País – Redzen Entertainment SL (Ignasi Tribó)

Va d’Empresa – Santacreu 2000 SL

Epígraf 8. Construcció

Categoria 1

Eines de País – Planes 2000 SL (Joan Puigcercós) i Aqua Blau Solucions SL (Lourdes Botifoll)

Va d’Empresa – Comsa SAU i Vesta Rehabilitación SL

Categoria 2

Eines de País – Instaquatre SL (Carles Valls)

Va d’Empresa – Sogesa Instalaciones Integrales SAU

Epígraf 9. Comerç i reparacions

Categoria 1

Eines de País – Cotxes Rovira SL (Jaume Rovira)

Va d’Empresa – Auto Taller Pròxim SL

Categoria 2

Eines de País – Ferran i Ferran Associats SL (Carme Ferran) i VallèsTarpuna SCCL (Josep Maria)

Va d’Empresa – Ingrid Lens Rabassa i Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya SAT

Categoria 3

Eines de País – NAD SL (Jaume Xicola)

Va d’Empresa – Casa Ametller SL

Categoria 4

Eines de País – Implica2 Consulting y Servicios SL (Jordi Pomarol)

Va d’Empresa – Botànica Serveis Automoció SL

Categoria 5

Eines de País – Integración de Sistemas Wen SL (Alfons Comas) i KmCat Kilòmetre Mediterrani Cooperativa D’Avituallament i Transport SCEL (Pere Pugès)

Va d’Empresa – Bebe Té SCP

Independent – Bon Preu SAU i Pròsper Puig Brignardelli

Categoria 6

Eines de País – Clickame Networks SL (Esteve Blanc)

Va d’Empresa – Alejandro Goñi Febrer

Categoria 7

Eines de País – Llonch Clima SL (Tacià Fité) i Masley & Leymans SL (Mònica Masramon)

Va d’Empresa – Associació de Barcelona de Farmàcies (Marta Gento Senallé)

Independent – Antonio Torres Vergara

Epígraf 10. Hoteleria

Categoria 1

Eines de País – Artemí Caffè SL (Artemí Nolla), Grup d’Animadors Professionals SL (Albert Pijuan) i Travil 98 SL (Eduard Torres)

Va d’Empresa – Mingo Gastronomia SL, Ofisol 2000 SL i Random Victoria SL

Categoria 2

Eines de País – BCN Rosellón SL (Ada Parellada)

Va d’Empresa – No han presentat vocalia.

Independent – Càmping Campalans SL i Promoción Hotelera Layetana SA

Epígraf 11. Transports; emmagatzematge i comunicacions

Categoria 1

Eines de País – Ricard Tomàs Plaza (Tomàs Plaza Ricard)

Va d’Empresa – Olivier Contel Aguilera

Categoria 2

Eines de País – Cartridges Systems SL (Raquel Morera) i Transalsol SL (Montse Solé)

Va d’Empresa – LoTrans Portes SL i Urbex Expres SL

Categoria 3

Eines de País – Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA (Ernest Pérez Mas)

Va d’Empresa – No han presentat vocalia.

Independent – Saba Aparcamientos SA

Epígraf 12. Mediació financera

Categoria 1

Eines de País – Cooperativa Catalana de Serveis Financers SCCL (Jaume Miquel March)

Va d’Empresa – No han presentat vocalia.

Independent – Banco de Sabadell SA

Categoria 2

Eines de País – Mútua Manresana MPS (Leo Martínez)

Va d’Empresa – Ferrer y Ojeda Asociados Corredoría de Seguros

Epígraf 13. Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials

Categoria 1

Eines de País – 3 Technologies Electronic Commerce Human Resources SL (Chema Chaqués) i Sepra Servei de Prevenció Integral SCC (Guillermina Martín)

Va d’Empresa – Industrial Processes Outsourcing Services SL, Associació Catalana d’Executius i Directius i Empresaris/ACEDE

Categoria 2

Eines de País – Catmedia Global SL (Joan Puig) i LF Channel SL (Imma Folch)

Va d’Empresa – 2Playbook SL

Categoria 3

Eines de País – Invesjel SL (Gabi Jené) i Guillem Elias Soldevila (Guillem Elias)

Va d’Empresa – Fincas Blanco Collblanch SL i Santomera Bay SL

Categoria 4

Eines de País – Nubur XXI SL (Roser Xalabarder), Pere Quart SL (Toni Fitó) i Vistadome SL (Jaume Aragall)

Va d’Empresa – Adevipe SA, Cafur Gestiona SL i Immobiliaria Colonial SOCIMI SA

Categoria 5

Eines de País – Avantges Outsourcing SL (Elisabeth Camprubí), Isardsat SL (Mònica Roca)

Va d’Empresa – Servicios Integrales Serma 2006, Tecnotramit Gestión SL

Independent – Kreedit Innova SL

Categoria 6

Eines de País – Castellà & Socis SL (Lluïsa Castellà)

Va d’Empresa – Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona

Epígraf 14. Altres serveis destinats a la venda

Categoria 1

Eines de País – Consell De Cent Mainadera SL (Teresa Vallverdú), Fundació Privada Catalana per la Paràlisi Cerebral (Esther Jolonch)

Va d’Empresa – Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya i Stucom SA

Independent – Nuclio Digital School SL

Categoria 2

Eines de País – Creu Groga SL (Albert Guinart)

Va d’Empresa – Fundació Privada pro-Disminuïts Psíquics Finestrelles

Categoria 3

Eines de País – Arriska SL (Pau Bestit)

Va d’Empresa – Serveis de l’Espectacle Focus SA

Categoria 4

Eines de País – Balneario Termas Victoria SA (Xavier Sunyer) i Guapíssima Num. 1 SL (Marc Carol)

Va d’Empresa – BCN Dime Moda SL i Centre d’Estètica Avançada Yolanda López

Categoria 5

Eines de País – Industrial Nàutica Catalana SL (Àngel Font)

Va d’Empresa – MIC Football SL

Independent – Gym Online GR2020 SL i Iglú Gestió Hotelera SL

Categoria 6