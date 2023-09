Élite Taxi demana el vot per a Santacreu a les eleccions a la Cambra

Élite Taxi es posiciona a favor de l’establishment econòmic a la Cambra de Comerç de Barcelona. En un comunicat enviat aquest mateix dimarts, l’associació de taxistes assegura que “ha decidit presentar-se en la candidatura de Santacreu – Va d’Empresa” a les eleccions a la corporació de dret públic. Des de l’entitat del sector asseguren que el suport a la llista de Santacreu –que inclou negocis com la immobiliària Colonial, Ficosa, Comsa o Fluidra– respon al suport a “autònoms i petita i mitjana empresa“.

L’associació forma part de la candidatura mitjançant el seu president, Olivier Contel, que opta a una de les cadires assignades a l’epígraf de transports. En el comunicat, apunten que la candidatura de l’establishment defensa el “model” dels autònoms i les pimes “per sobre de qualsevol ideologia”. Una consideració que comparteix el portaveu d’Élite Taxi, Tito Álvarez, que aquest mateix matí ha assegurat que “estan en el lloc correcte” pel que fa als comicis a la Cambra de Comerç. En aquest sentit, l’associació demana a tots els seus membres que “demostrin ser un sector unit i capaç de fer caure la balança en un sentit o un altre”. Consultat sobre la convivència a la candidatura amb grans empreses -algunes d’elles, com Colonial, amb la seu a Madrid- Álvarez etziba que “la millor manera de lluitar contra el que no comparteixes no és només des de fora, també has de ser-hi a dins perquè la teva influència sigui més efectiva”.

Entitats “germanes”

Álvarez celebra la presència de “gremis germans” dins la candidatura de Santacreu, com ara el de la farmàcia; tot reclamant un “enforcament correcte” pel que fa a la defensa de les petites i mitjanes empreses i els autònoms dins la corporació. “No sabem què ha fet la Cambra de Comerç durant els darrers quatre anys; i no saber-ho ja és indicatiu”, assegura el portaveu. Més enllà de la candidatura dins Va d’Empresa, Álvarez ha anunciat un “projecte potent” per a les petites empreses barcelonines, amb una iniciativa que comunicaran i discutiran amb gremis i associacions de la ciutat un cop tancat el procés electoral i coneguts els resultats dels comicis.