Eines brega al territori unes eleccions “més importants” que les del 2019

El vicepresident en funcions de la Cambra de Comerç de Barcelona i candidat d’Eines de País – Un pas més a les eleccions camerals Toni Fitó ha assegurat que “és molt més important guanyar ara que no pas fa quatre anys”. La unitat estratègica de l’unionisme i les grans empreses sota el paraigua de la candidatura de l’exCEO de DKV Josek Santacreu representa, assegura Fitó, un repte per a l’independentisme més important que el que van suposar els comicis del 2019 que es van saldar amb la victòria d’Eines. Després de quatre anys de govern a la Cambra, raona l’encara vicepresident en funcions, “ara sabem el que tenim, i sabem el que l’establishment vol recuperar”, argumenta el candidat, tot negant la capacitat d’alguns dels membres de Va d’Empresa per representar els interessos del teixit productiu català. La candidatura de Santacreu, val recordar, agrupa grans empreses del nivell de Ficosa o Comsa; així com la immobiliària Colonial, una de les corporacions que van marxar de Catalunya cap a Madrid el 2017 com a resposta al referèndum de l’1 d’Octubre. “Com revertirà Immobiliària Colonial el menysteniment d’infraestructures de Catalunya si té la seu a Madrid?”, qüestiona Fitó.

En aquest sentit, ha reiterat les acusacions cap a Esquerra Republicana de Catalunya de donar suport a la candidatura de l’establishment. En una trobada amb empresaris a Premià de Mar –una de les diverses que la llista cívica ha fet a tota la demarcació barcelonina–, Fitó ha assegurat que el recolzament d’Esquerra a Va d’Empresa és “cada cop més clar”. El candidat, però, ha puntualitzat que l’apropament als de Santacreu es concentra en “alguns sectors d’ERC”, especialment propers a “part del Govern”. Fitó ha lamentat, en aquest sentit, aquest apropament entre els republicans i la candidatura de l’establishment, en tant que es fa contra un projecte “desacomplexadament independentista”. Malgrat la transversalitat que reivindiquen, el vicepresident en funcions ha subratllat davant una trentena d’empresaris maresmencs que “un Estat propi és la millor política econòmica” per al teixit productiu català. “El greuge sistemàtic de ser a l’Estat espanyol llastra la competitivitat de les empreses del país”, constata.

En un sentit similar, l’empresària premianenca i també candidata d’Eines Maria Lluïsa Castellà ha demanat el vot per “deixar de banda les corbates”. “Sempre són els mateixos els que manen a tot arreu; a les empreses ens cal una representativitat més real del que és el nostre dia a dia”, reivindica Castellà. L’empresària, que opta a una vocalia del grup 13 de la mà de la petita promotora immobiliària Castellà & Socis SL, és un dels exemples de contesa electoral contra els poders organitzats al seu sector. Si bé no xocarà amb una gran empresa pel seu escó, sí que s’enfrontarà amb el col·legi d’agents de la propietat de Barcelona, una de les estructures professionals més rellevants de la llista de Va d’Empresa.

Toni Fitó, Vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona i candidat d’Eines de País – Un pas més / Mireia Comas

Crida a la mobilització

Davant un petit empresariat territorial sorprès, Fitó ha recordat la ínfima participació de l’electorat que la Cambra patia abans de la irrupció d’Eines. “El 2010 va votar un 0,7% dels empresaris barcelonins”, lamenta el candidat, tot apuntant que el que sembla una anomalia democràtica era, en realitat, un disseny de les elits. “No interessava que la ciutadania s’adonés del que significa la Cambra; no fos cas que algú hi volgués participar”, ironitza Fitó. En aquest sentit, els tres candidats participants a l’acte han reclamat una major participació de la petita i mitjana empresa a la presa de decisions de la Cambra de Comerç. “Que els petits empresaris s’hi fiquin a dir la seva; que hi hagi una representativitat més real del dia a dia”, reivindica Castellà. El també maresmenc Marc Navarri, que es presenta a la llista d’eines amb la fabricant de bateries de liti Solar Box Batteries, ha fet d’abanderat de la gestió de l’executiu de la corporació en els darrers quatre anys, una “inèrcia que no deixarà d’accelerar”. Comptar amb la Cambra de Barcelona, argumenta l’empresari “convé” no només al país sinó també als partidaris de la independència. “Sortir amb una majoria millorada seria una gran notícia per a l’independentisme”, estima.

Pedagogia del vot

Més enllà de l’acte polític, la reunió amb empresaris a Premià de Mar -part d’una agenda de prop d’una vintena a tota la demarcació- ha servit per formar els potencials votants de l’estrany sistema de participació a les eleccions a la Cambra de Comerç. Com a una classe d’institut, els candidats d’Eines han mostrat de manera gairebé individualitzada com els titulars de negocis i autònoms de la sala han de consultar els seus epígrafs, candidats i accés al sufragi. En aquest sentit, els membres de la llista cívica han reiterat la rellevància d’augmentar la participació, amb l’horitzó del 9% del cens com a “difícil” objectiu per a aquests comicis. Tot i això, Fitó es mostra “moderadament optimista, potser una mica més” amb el resultat del dia 20, darrera jornada per exercir el dret a vot, reservada per a la participació presencial a la Casa Llotja o a qualsevol de les 11 desconnexions territorials de la corporació barcelonina. Castellà conclou l’acte tornant sobre el protagonisme que han de reclamar els petits empresaris catalans: “aquest país està actiu per les pimes. Les grans corporacions tenen uns interessos, que no són ben bé el del teixit productiu català”, constata la candidata.