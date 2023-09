Eines denuncia la “manca de cultura electoral” a la Cambra de Terrassa

Eines de País Terrassa, la candidatura independentista a les eleccions de la tercera Cambra de Comerç de Catalunya, critica la “manca de cultura democràtica” entre els organismes que fiscalitzen i regulen els comicis a la corporació. Després d’haver denunciat en diverses ocasions l’ús polititzat dels logos de la Cambra de Terrassa per part de la candidatura La Teva Cambra –en concret per part de l’empresa Hormiconsa i del mateix president, Ramón Talamas–, des de la llista cívica assumeixen que no hi haurà mesures contra els continuistes més enllà de la retirada dels símbols de la propaganda electoral i el lloc web.

Des de la llista cívica recorden que ja a principis de l’agost la Junta Electoral de Zona va confirmar que l’ús del logo de Cambra a les publicacions electorals anava contra la normativa, en tant que aquest “queda reservat a les comunicacions oficials” de la corporació. Els candidats de la llista cívica van detectar l’ús del símbol cameral a les comunicacions de l’empresa Hormiconsa, que opta al primer epígraf; així com al web corporatiu de la candidatura, que atribueixen al mateix president Ramón Talamàs. Com reconeixen des d’Eines, la candidatura continuista no va retirar els símbols en qüestió fins a dies després, entre el 6 i el 8 d’agost.

Com recorda el candidat Antoni Soriano, Eines va reclamar a la Junta Electoral que prengués mesures contra aquest ús polititzat del logotip de Cambra. Segons Soriano, la inclusió de símbols oficials de la corporació a una de les candidatures crea un camp de batalla electoral desequilibrat. “Hi ha hagut uns senyors que han tret avantatge pel mal ús d’unes eines, i això ha de tenir un càstig”, assevera el membre de la llista cívica. Si bé el candidat contemplava l’obligació d’emetre un comunicat reconeixent el mal ús del grafisme, des de l’espai encapçalat per Natàlia Cugueró han arribat a demanar la recusació dels dos candidats –una mesura per a la qual la Junta Electoral es va declarar, també a principis d’agost, incompetent–. A la consulta dels candidats sobre quin organisme seria competent per explorar aquesta via, la Junta encara no s’ha pronunciat.

Sense resposta

Tal com lamenta el candidat, ni la Junta Electoral ni la resta d’organismes amb què Eines s’ha posat en contacte han ofert resposta sobre quin és l’organisme competent a on dirigir les queixes. Soriano atribueix aquest bloqueig a la “manca de cultura democràtica” a una Cambra de Terrassa que acumula més de 130 anys de continuisme. “S’estan trobant amb una situació que no s’havia produït mai: unes eleccions amb dos grups diferenciats, amb 35 epígrafs, i ambdues amb un lideratge presidenciable”, subratlla. “No saben què fer amb situacions no previstes”.

El mateix Soriano reconeix la dificultat de recusar un candidat en aquestes condicions a poc menys d’un mes de les eleccions; si bé reitera la necessitat d’una rectificació. “Era relativament fàcil demanar una carta pública; la rectificació s’havia d’haver fet”, continua el candidat. L’ús del distintiu oficial, insisteix, genera un “avantatge” per als candidats que l’han fet servir, i els electors que han rebut o vist les comunicacions amb el logotip abans de la seva retirada no tindran cap mena de correcció que contradigui el missatge inicial de La Teva Cambra.

La via judicial, “sempre oberta”

Si bé la reacció dels organismes reguladors del procés electoral encara no ha arribat –i des d’Eines reconeixen que “ara ja poc hi ha a fer”–, els candidats independentistes no s’estan d’explorar altres vies per resoldre el conflicte. El membre de la llista Jordi Roset ja va afirmar a Món Terrassa que, en cas de no rebre una resposta satisfactòria per part de la Junta Electoral o el Departament, la via judicial estava oberta; una posició que va confirmar a aquest diari Soriano. A hores d’ara, asseguren que aquest camí “sempre és obert”.