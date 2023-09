Aquest divendres a les 9 del matí han començat les eleccions a les cambres de comerç catalanes. Fins al pròxim dia 19 de setembre a les nou del matí els electors cridats a les urnes podran votar en línia. Un dia després que acabi el termini de vot en línia, el 20 de setembre, se celebrarà la jornada de vot presencial als diferents col·legis electorals habilitats per les cambres, concretament entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Cal recordar, però, que les úniques cambres on es disputaran les eleccions són Barcelona i Terrassa, on hi haurà disputa per tots els epígrafs i Manresa, on només se’n disputaran alguns.

En aquestes tres cambres s’han presentat dues candidatures clarament diferenciades, una independentista contra una de l’establishment més tradicional. La campanya amb més bombo ha estat a Barcelona on s’han enfrontat Eines de País – Un pas més, que defensen la presidència de la corporació contra Va d’Empresa, una candidatura liderada per Josep Santacreu i que representa els interessos de l’empresa més tradicional. A Terrassa la situació ha estat semblant, ja que s’enfronta la candidatura de Ramon Talamàs, amb el suport de CECOT, que defensa la presidència contra Eines de País, que busca fer-se amb la Cambra per primera vegada després d’entrar per la porta gran ara fa quatre anys.

Qui pot votar?

Una de les grans preguntes al voltant de les eleccions és qui pot votar. Doncs bé, es consideren electors totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i/o tinguin el seu domicili dins la demarcació de cadascuna de les cambres. Per participar, però, cal format part del cens de la Cambra en qüestió, que es va exposar al públic entre el setembre i l’octubre del 2022 per introduir possibles al·legacions.

Pel que fa al resultat dels comicis, els electors votaran els òrgans de govern de les corporacions i es faran efectives les noves composicions dels plens. A Barcelona, per exemple, es votaran un total de 52 vocalies escollides per sufragi. A Terrassa, es votaran fins a 35 epígrafs per sufragi.

Més seguretat en el vot

De cara a les eleccions d’aquest any, el Govern va publicar un nou decret, per assegurar el bon funcionament dels comicis. Un dels punts clau ha estat la seguretat del vot, després que fa quatre anys es presentessin diverses denúncies per frau. És per això que els votants que vulguin exercir el seu dret durant aquest primer període de votació hauran de disposar d’un certificat electrònic qualificat de signatura electrònica que els identifiqui com a persones electores, en el cas de persones físiques, o com a representants legals de persones jurídiques. La convocatòria electoral d’enguany recull per primera vegada un sistema d’autenticació reforçat mitjançant SMS que oferirà més garanties a l’hora d’identificar les persones electores.

En concret, un cop el votant hagi presentat el seu certificat electrònic qualificat, el sistema demanarà un número de telèfon mòbil per a poder rebre un codi habilitant, via missatge de text. Sobre aquest pas, a més, cal afegir que el sistema no permetrà que un mateix número de mòbil s’utilitzi per a completar la identificació de dues persones físiques diferents.