Eines acusa Santacreu de “tornar a una dècada enrere” per la manca de debats

Eines de País-Un pas més reitera la reclamació de celebrar debats “generalistes i sectorials” abans de les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. La candidatura independentista, que opta a la revàlida després de l’aclaparadora victòria del 2019, lamenta la negativa de Va d’Empresa, la llista de l’establishment liderada per Josep Santacreu, a dur a terme debats “amb tota normalitat” com sí que es va fer fa quatre anys. En un comunicat enviat aquest mateix divendres, Eines lamenta la “falta d’interès” de Va d’Empresa en una mesura “en interès de la transparència i el dret d’informació dels electors”. “No és acceptable tornar a una dècada enrere, quan no es feien debats electorals”, acusen des de la llista.

Eines de País va allargar la mà a la candidatura alternativa per celebrar debats públics abans fins i tot de la proclamació oficial de candidatures, quan encara no es coneixien les empreses que donaven suport a Santacreu. L’exCEO de DKV va rebutjar la proposta durant la presentació en societat de Va d’Empresa, que es va celebrar a la seu del Cercle d’Economia. El directiu va negar la possibilitat de contraposar el seu model amb el dels independentistes, tot assegurant que interpel·laria “directament els empresaris per explicar-los el seu programa”. En aquest sentit, va titllar els debats d'”eines polítiques, no empresarials”, amb “molt poca capil·laritat” entre els potencials votants a les eleccions de la Cambra.

Alta participació

En el mateix comunicat, Eines de País fan una “crida als empresaris, empresàries, autònoms i autònomes” per elevar la normalment més que modesta participació que tradicionalment es dona a les eleccions a la Cambra de Comerç. Sense anar més lluny, el 2019, un any d’absolut rècord, van participar en els comicis poc més de 19.000 empresaris dels més de 400.000 cridats a les urnes, poc més d’un 4,5% del cens total; mentre que el 2010 la mobilització es va quedar per sota de l’1%. Fonts de la candidatura independentista es marquen l’objectiu de “doblar” la xifra de fa quatre anys, elevant-la fins al 9% -tot i que reconeixen que és un horitzó “difícil”-. Una elevada participació, asseguren des d’Eines, facilita que “el nou equip de govern tingui la màxima força i representació”.