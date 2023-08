Eines aixeca el to contra l’ús partidista del logo de la Cambra de Terrassa

Eines de País Terrassa intensifica la pressió contra l’ús electoral del logo de la Cambra de Comerç egarenca. La candidatura independentista ja havia denunciat en diverses ocasions la inclusió de l’emblema de la corporació a les xarxes socials, el lloc web i la propaganda electoral de la llista continuista encapçalada per l’actual president en funcions Ramón Talamàs i amb el suport de Cecot, La Teva Cambra. Tot i que la Junta Electoral de zona de Terrassa (JET) ja ha reiterat en diverses ocasions que el logotip oficial no es pot incloure a espais electorals i “queda reservat a les comunicacions oficials de la Cambra”, la llista cívica n’ha detectat l’ús per part de l’aspirant al primer epígraf, l’empresa Hormiconsa, amb Juan Ignacio Navarro al capdavant; així com a les comunicacions generals de la candidatura, que atribueixen al mateix Talamàs. Un ús que, denuncien, atempta contra el necessari “equilibri” d’un procés electoral com el que se celebrarà a les cambres catalanes entre el 15 i el 20 de setembre.

La darrera confirmació de la Junta Electoral va arribar el passat 2 d’agost, segons informen des d’Eines; després d’una primera resolució del 24 de juliol contra l’ús partidista de l’emblema. Tot i això, la retirada dels logotips del perfil de xarxes socials de la llista continuista, així com del seu lloc web, no s’ha produït fins dies després. Des de la candidatura independentista, de fet, asseguren -amb captures de pantalla que han aportat a la Junta Electoral- que la imatge corporativa continuava activa al lloc web de La Teva Cambra el passat diumenge dia 6 d’agost al vespre. En el moment de la publicació d’aquest article, el logotip ja no consta a les xarxes socials de la candidatura, així com tampoc a la seva plana web; tot i que encara es pot veure al favicon de la pàgina, la petita icona de la pestanya del cercador. Tot i la tardana retirada, des d’Eines reclamen que els organismes competents prenguin mesures contra els candidats en qüestió pel que consideren “una falta greu”.



Antoni Soriano, membre de la llista cívica, ataca durament la candidatura encapçalada per Talamàs per aquest ús partidista de la imatge institucional, i en reclama conseqüències. “Un candidat s’apropia d’unes coses que són de tots els membres de la Cambra”, etziba. Davant la reclamació de la candidatura independentista, recorda, la Junta Electoral no imposa cap mena de sanció als continuistes. “Ens diuen que el que han fet no es pot fer, molt bé, i ara? Els hi donaran una palmadeta a l’esquena?”, ironitza.

Una de les captures de pantalla aportades per Eines, on s’observa el logotip de la Cambra de Terrassa al lloc web de la candidatura ‘La Teva Cambra’ / Eines de País Terrassa

Recusació dels candidats

Les demandes d’Eines impliquen que la candidatura de Cecot emeti una nota rectificativa dirigida a “tothom que hagi pogut rebre” la propaganda o hagi visitat els llocs web que incloïen el logotip de la corporació. A més, assegura Soriano, exigeixen la recusació dels dos candidats –Talamàs i Juan Ignacio Navarro–. En la seva darrera resolució, però, la Junta Electoral es declara incompetent per resoldre aquesta mena de demanda.

El candidat critica explícitament la manca d’acció per part de l’organisme. “Si la Junta Electoral és incompetent per recusar candidats, només fa que comptar vots?”, afegeix. En aquest sentit, la llista cívica ha enviat un burofax aquest mateix dilluns a la JET per consultar quin seria l’organisme competent, segons el reglament electoral de les Cambres, per decidir sobre una possible recusació. Atesa la ja comunicada inhibició de la JET, Eines ha elevat la mateixa consulta a la Junta Electoral Central, així com a l’Àrea de Cambres de Comerç del departament d’Empresa i Treball. Encara espera confirmació per part de les tres institucions.

Un judici a l’horitzó

Davant la inhibició de la Junta, el també candidat d’Eines de País Jordi Roset va assegurar en declaracions a Món Terrassa que “obre la porta a un itinerari judicial”. Soriano confirma a Món Economia que la via dels tribunals és una possibilitat. “En cas de no respondre la Junta Electoral de Terrassa i la JEC, haurem de mirar més amunt”, conclou.