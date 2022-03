Zelenski pressiona per entrar a la UE i denuncia “terrorisme nuclear”

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, està decidit que el seu país entri a la Unió Europea. Així els ho ha tornat a fer saber a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i al cap del Consell Europeu, Charles Michel, amb qui ha mantingut converses telefòniques durant el dia d’avui. En aquestes converses s’ha tractat de nou la voluntat ucraïnesa d’adherir-se a la Unió Europea per fer front als atacs russos en el que és el vuitè dia de conflicte bèl·lic.

Aquest mateix dilluns Zelenski va signar un document amb què Ucraïna sol·licitava formalment l’ingrés del país a la Unió Europea a partir d’un procés “especial” que accelerés els tràmits, normalment molt llargs i que poden durar diversos anys. El president ucraïnés va advertir a Europa que si no els ajudaven a ells la guerra arribaria també a aquests països. Tres dies després d’aquesta demanda d’adhesió a la Unió Europea Geòrgia i Moldàvia també ho han sol·licitat per por a un atac rus als seus països. El que sí ha concedit la Unió Europea és la protecció immediata dels refugiats a tots els països del bloc.

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, signa una sol·licitud oficial perquè Ucraïna s’uneixi a la Unió Europea, amb el primer ministre Denys Shmygal (dreta) i el president del parlament, Ruslan Stefanchuk, al seu costat, a Kíev, Ucraïna, el 28 de febrer de 2022 / Servei de Premsa Presidencial d’Ucraïna

Von der Leyen ha reiterat a Zelenski que considera Ucraïna com “part de la família europea”, però ha estat molt curosa a l’hora de respondre directament les aspiracions d’adhesió del país. En primer lloc, ha dit, són els caps d’estat i de govern dels vint-i-set els qui han de pronunciar-se al respecte. De fet, aquest dimecres es va celebrar un ple extraordinari per tractar la qüestió i gairebé per unanimitat es va aprovar que es demanés l’adhesió d’Ucraïna, tot i que encara falten molts passos a fer.

“Terrorisme nuclear”

“La UE seguirà donant suport a Ucraïna amb tots els mitjans al seu abast”, ha dit Von der Leyen en una piulada a Twitter posterior a la seva conversa amb Zelenski. La prioritat per la Unió Europea ara mateix, ha explicat, és la materialització de l’acord entre Ucraïna i Rússia d’aquest dijous amb què van pactar la creació de corredors humanitaris per als civils ucraïnesos que vulguin fugir del país.

Després d’aquesta conversa telefònica, Zelenski ha explicat que ha traslladat a la presidenta de la Comissió el “terrorisme nuclear” que està fent Rússia al seu país fent referència a l’ofensiva contra la central nuclear de Zaporiyia, la més gran d’Europa. Amb Michel ha parlat de la protecció d’infraestructures energètiques i li ha demanat un augment de les sancions contra Rússia, que aquest divendres ha avisat que més sancions tindrien conseqüències per a Occident. L’economia russa està pagant un preu molt alt per la guerra iniciada pel seu president, i no es preveu que la situació millori pròximament.