Es comencen a vendre les polseres usades per la capella d’Elisabet II

Les polseres usades per les autoritats per a numerar a les persones que fan cua per a poder passar per la capella ardent de la reina Isabel II a Westminster s’han venut ja fins per 2.500 lliures (2.850 euros) en portals de subhastes com eBay. Les polseres són emeses pel Departament Digital, de Cultura, Mitjans de comunicació i Esports amb un color per cada jornada de la capella ardent i que obligaven a esperar fins a 24 hores per a poder veure el fèretre de la monarca.

Fins ara ha constància que s’han venut una desena d’aquestes polseres, algunes per un preu de 199,99 lliures, encara que en molts casos els venedors haurien acceptat “millors ofertes”, segons recull la cadena britànica Sky News. Així, se subhasta una polsera daurada, corresponent al divendres 16 de setembre, el mateix dia que l’exfutbolista David Beckam va fer la cua. El venedor assegura que el exdeportista es va sumar a la cua abans de les 6.00 del matí i que va estar tot el temps davant d’ell. Les licitacions han aconseguit les 2.550 lliures.

Es prepara el protocol per la mort d’Elisabet II – Europa Press

Una altra polsera taronja “autèntica i no utilitzada” del dissabte ha aconseguit ja les 1.040 lliures en una subhasta que acaba el dimarts, un dia després del funeral d’Estat d’Isabel II. Dues polseres verda fosc del dijous es venen ja per 436 lliures i una polsera del primer dia de la capella ardent es va publicar per 22.000 lliures, encara que més tard es va retirar de la venda.

L’administració amb pocs recursos per aturar-ho

Des del Departament Digital, de Cultura, Mitjans de comunicació i Esports han recordat que la compra d’aquestes polseres per Internet no habilita per a saltar-se la fila, ja que “només les pot utilitzar la persona a la qual van ser lliurades i es rebutjarà a qualsevol que no hagi seguit tot el procés”. I és que, aquestes polseres serveixen per ordenar l’enorme quantitat de gent que fa cua per a passar a veure el fèretre, però “no donen dret” a passar, sinó que estan pensades perquè es pugui anar a buscar menjar o aigua sense perdre el torn.