Un home mata dos clients d’un bar gai a Oslo i es cancel·la l’Orgull

Crim en un bar gai a poques hores de la que havia de ser la gran celebració de l’Orgull a Oslo, festa que ha estat finalment cancel·lada a causa d’aquest fet. Dues persones han mort i 14 han resultat ferides en un tiroteig en una discoteca a la capital de Noruega. La gent ha estat afusellada en diversos llocs a prop del London Pub, un popular bar i discoteca gai al centre de la ciutat. Segons l’emissora pública NRK, hi ha almenys tres escenes del crim.

La policia ha informat que el sospitós ha estat detingut en un carrer proper uns minuts després. Es tracta d’un ciutadà noruec originari d’Iran, conegut per les autoritats i que ja ha estat acusat d’assassinat, intent d’assassinat i atac terrorista. El motiu de l’atacant no està clar. El detingut no estava cooperant amb els agents, però el seu domicili ha estat escorcollat, segons l’emissora NRK.

Un dels agents que ha intervingut a Oslo / EP

El periodista Olav Roenneberg, de NRK, ha dit: “Vaig veure arribar un home amb una bossa, va agafar una pistola i va començar a disparar. Primer vaig pensar que era una pistola d’aire comprimit, després el vidre del bar del costat es va trencar i vaig entendre que havia de córrer a refugiar-me”.

Commoció per la mort de dues persones en un club gai a Oslo

El primer ministre Jonas Gahr Støre ha qualificat l’atac de “cruel i profundament impactant contra persones innocents”. Oslo celebrarà la seva desfilada anual de l’Orgull aquest dissabte, però el portaveu de la policia, Tore Barstad, ha dit que no se sap si el fet estava relacionat amb el tiroteig. “La policia està en contacte amb els organitzadors de l’acte de l’Orgull d’aquest dissabte”, ha afegit.

“Hi haurà una avaluació contínua de quines mesures hauria de prendre la policia per protegir aquest esdeveniment i si aquest incident té alguna connexió amb Pride”. Els organitzadors de l’Orgull d’Oslo ha dit a Facebook: “Estem commocionats i entristits pel tràgic incident i el seguim de prop. “Els nostres pensaments estan amb les víctimes i els seus éssers estimats”.