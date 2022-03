Ucraïna sospita que Rússia atacarà les seves reserves d’aliments i energia

L’assessor del Ministeri de l’Interior ucraïnès Vadim Denisenko, ha estimat que una nova estratègia de l’Exèrcit rus passa per la destrucció dels magatzems d’aliments i petroli al país com semblen indicar una sèrie d’atacs similars ocorreguts en els últims dies. “Rússia ha començat a destruir els dipòsits de petroli i els magatzems d’aliments. En els últims dies, han destruït dipòsits de petroli en Kalinovka i d’aliments en Severodonetsk”, ha indicat.

Davant de la preocupació que aquesta sigui una altra estratègia de la segona fase d’atacs de Vladimir Putin, president de Rüssia, el govern ucraïnès ha començat a treballar en investigacions policials per “entendre l’estratègia russa”, segons han explicat les autoritats ucraïneeses. A més han afegit que en les pròximes setmanes tindran més informació sobre les possibles intencions de Putin.

Tot i això, Ucraïna no ha perdut ni un segon en defensar-se de la possible estratègia, ja que perdre les reserves demenjar i energia podria suposar perdre la guerra. És per això que les autoritats duen a terme un pla de resposta que passa per la redistribució “de tot el material possible” a diferents dipòsits mòbils, ja que “són més difícils d’atacar”, ha afirmat Denisenko. “Serà difícil i les regions hauran de fer un gran esforç però no tenim una altra opció perquè (els russos) estan començant a atacar tant als dipòsits d’aliments com als de petroli i derivats”, ha insistit.

La no tan secreta estratègia russa

Rússia ja va avançar que donava per acabada la primera fase de la seva ofensiva. De fet, Putin va fer públic un comunicat que afirmava que el següent pas era lluitar per tornar a tenir del Donbas controlat. A més, aquest mateix diumenge, el portaveu de l’Exèrcit rus, general Igor Konashenkov, ha confirmat que la destrucció d’una “gran base de combustible” a la regió de Leópolis “amb armes de precisió de llarg abast”.

Míssils aire-terra d’alta precisió, segons el portaveu, van destruir aquest centre que proveïa a les tropes ucraïneses a les regions de l’oest i prop de Kíev. A més, es va llançar un atac amb míssils de creuer a una planta industrial de Leópolis que s’especialitzava en la reparació i modernització de radars, armes de guerra electrònica, visors de carros de combat i sistemes antiaeris Tor i S-125. Un altre atac, realitzat amb míssils mar-terra de llarg abast, va destrossar un dipòsit de míssils per a sistemes antiaeris S-300 i Buk en Plesetskoye, a uns 30 quilòmetres al sud-oest de Kíev, segons Konashenkov.