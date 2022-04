Ucraïna acusa Rússia de robar material radioactiu “com a souvenir”

Ucraïna ha acusat aquest diumenge de forma irònica a Rússia d’haver-se emportat material radioactiu de Txernòbil “com a souvenir”. Les autoritats ucraïneses han fet broma sobre la “nominació dels militars russos als premis Darwin”, uns guardons als qui provoquen la seva pròpia mort amb actes estúpids. “Els ocupants van robar i van fer malbé 133 objectes amb una activitat total d’al voltant de 700 quilograms de residus radioactius amb radiació beta i gamma. Fins i tot una petita part és mortal si es gestiona de manera poc professional”, ha advertit l’Agència Estatal d’Ucraïna per a la Gestió de Zones d’Exclusió en un comunicat fet públic aquest diumenge.

El material radioactiu va ser sostret dels laboratoris de la ciutat de Txernòbil, segons les autoritats ucraïneses. En aquests laboratoris s’estava investigant el risc de l’exposició a radiació per trobar maneres de gestionar residus radioactius i prendre decisions de treball en les diferents àrees d’exclusió de la central de Txernòbil. “Si s’han emportat un record d’aquest tipus en dues setmanes està garantit que pateixin cremades per radiació i comencin a sofrir els efectes i processos irreversibles en el cos”, ha recordat l’organisme ucraïnès després de fer broma amb els soldats russos.

Per ara es desconeix on poden ser les peces radioactives robades per les tropes russes. “No es pot garantir el grau de conservació i seguretat de les fonts de calibratge i les solucions radioactives de mostra i la condició dels danyats es determinarà després d’un inventari i mesuraments adequats”, ha apuntat l’agència ucraïnesa. El que està clar és que tot el material va ser sostret dels laboratoris, ja que han estat “saquejats i destruïts” pels “invasors russos”. “Han robat i destruït ordinadors, material d’oficina, equip de laboratori i dispositius de mesurament”, ha denunciat l’organisme.

Les tropes russes que van entrar al Bosc Vermell tindran com a màxim un any de vida

A més, les autoritats ucraïneses han avisat que les forces russes han actuat “imprudentment” amb les seves visites al Bosc Vermell, la zona més afectada per la radiació després de l’explosió del reactor de Txernòbil l’any 1986. Els russos van visitar aquesta zona altament contaminada i després van tornar als seus dormitoris, el que suposa un perill perquè duien pols radioactiva i haurien contaminat les instal·lacions.

“Van excavar en el sòl contaminat i van fer sacs terrers per a fortificacions amb sorra radioactiva. Van respirar aquesta pols”, alertava el divendres el ministre d’Energia ucraïnès, German Gulashchenko, que va donar als militars que van excavar per agafar aquesta sorra un any de vida com a màxim.