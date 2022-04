Més retorns a Ucraïna que sortides del país per primer cop en la guerra

Gir sorpresa a la situació d’Ucraïna. Aquest dilluns Polònia ha confirmat per primer cop des del principi de la invasió russa d’Ucraïna ara fa gairebé dos mesos que hi ha més persones que entren a Ucraïna que refugiats que en marxen. Aquest dissabte va ser el primer dia d’aquest gir en el flux migratori, quan més persones van retornar a Ucraïna que les que van sortir. Polònia ha estat la principal via de sortida des que Vladímir Putin va declarar la guerra a Ucraïna, tot i que darrerament els bombardejos a ciutats frontereres com Lviv han fet reduir aquest flux de refugiats.

Aquest dissabte 19.200 persones van entrar a Polònia fugint d’Ucraïna, mentre que 22.000 van fer el camí contrari. Així ho confirmen fonts locals a la cadena britànica BBC, que asseguren que hi ha un creixent nombre de retorns al país, tot i que moltes de les entrades responen a visites puntuals a familiars.

L’èxode europeu més gran del segle XXI

Segons l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (ACNUR) des del 24 de febrer més de 2,7 milions d’ucraïnesos han fugit a Polònia. Una part d’ells han prosseguit el seu viatge a altres països d’Europa, com és el cas dels refugiats de l’Operació Cigonya, però la majoria estan allotjats a campaments humanitaris a Polònia. El ministeri de l’Interior de Polònia ha concretat que només 60.000 dels refugiats ja han començat a treballar al país.

Així, s’ha produït l’èxode migratori més gran a Europa en aquest segle, amb més de 4,8 milions de refugiats ucraïnesos que han hagut de ser recol·locats a països del bloc comunitari. A Romania hi han arribat 739.000 persones, a Hongria 458.000, a Moldàvia 422.000 i a Eslovàquia 335.000.

També hi ha hagut un èxode cap a Rússia de més de mig milió de persones. Fonts oficials russes que ha recollit l’agència de notícies TASS, però, asseguren que ja són més de 850.000.