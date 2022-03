Ucraïna vol fer posar el seu nom a tots els carrers del món amb ambaixades russes

El govern d’Ucraïna ha començat aquest dilluns una campanya en què demana a tots els països del món que canviïn el nom dels carrers on hi hagi ambaixades i consolats russos per ‘carrer d’Ucraïna’. Així es desprén d’una piulada a Twitter del ministeri d’Exteriors ucraïnès, que ha difós el web on s’explica la campanya. En aquest web hi ha diversos enllaços amb peticions per canviar el nom als carrers de cinquanta-tres ciutats de trenta-quatre països de tot el món. Entre aquests trenta-quatre hi ha països com Austràlia, Canadà, Bèlgica, França, Itàlia, Grècia, Espanya i el Regne Unit.

“Sembla que Rússia ha oblidat que Ucraïna és un Estat sobirà”, comença la campanya. Per això, el web assegura que “passejar pel carrer d’Ucraïna fins les ambaixades i consolats farà que els ciutadans i diplomàtics russos de tot el món tinguin un gran recordatori diari de la sobirania ucraïnesa“.

Alguns dels països interpel·lats per aquesta curiosa campanya ja han fet el pas i han canviat el nom dels carrers. Per exemple, ara fa divuit dies, el 10 de març, la capital d’Albània, Tirana, va rebatejar el nom del carrer on hi ha la delegació russa amb el nom de Llibertat per a Ucraïna. Prèviament, el 3 de març, una setmana després que comencés l’ofensiva russa, el carrer Vilna, on s’ubica l’ambaixada russa a la capital de Lituània, va passar a dir-se Carrer dels herois ucraïnesos.

Rússia continua imposant sancions als països “hostils”

En aquest marc de màxima tensió, Rússia continua a la seva. El ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha anunciat que el Kremlin aprovarà una llei gràcies a la qual es prendran mesures contra els visats dels ciutadans que provinguin de països “hostils”, és a dir, aquells que hagin imposat sancions a Rússia. En una reunió del partit Rússia Unida -el partit de Putin-, el ministre ha explicat que hi haurà restriccions per entrar al país per tal de donar resposta a les “accions hostils dels estats estrangers”. En la mateixa línia, Putin va anunciar que el subministrament de gas només es faria si es paga en rubles, el que els ministres d’Energia del G7 han criticat amb duresa i han avisat que no compliran.