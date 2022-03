Ucraïna podria adherir-se a l’UE en “els pròxims dies”

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha dit aquest dilluns al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que els líders dels 27 abordaran la petició d’Ucraïna per entrar a la Unió Europea “en els pròxims dies”. En una conversa en què Zelenski ha tornat a plantejar la qüestió, el president del Consell Europeu s’ha compromès a portar la petició d’adhesió a debat entre els caps d’estat i de govern a la cimera que els reunirà aquest dijous i divendres a Versalles. A més, Michel també s’ha adreçat a Moldàvia i Geòrgia, els altres dos països que arran de la guerra a Ucraïna van demanar la seva adhesió formal a la Unió Europea.

Durant la conversa, Michel ha dit al president ucraïnès que la Unió Europea està “fermament al costat d’Ucraïna” per “alleugerir el patiment humà” causat per l’agressió russa. D’aquesta manera, també s’ha dirigit a Vladimir Putin, president de Rússia, amb qui també ha mantingut una conversa i ha demanat aturar “immediatament” la guerra a Ucraïna i garantir corredors humanitaris “segurs” per a la població.. Pel que fa als corredors, Putin ha respós que “l’exèrcit rus està prenent totes les mesures possibles per salvar la vida dels civils”i ha acusat els ucraïnesos d’utilitzar “tàctiques terroristes” i “d’amagar-se darrere de civils”.

Segons ha denunciat la viceprimera ministra ucraïnesa, Iryna Vereshchuk, la proposta russa que els corredors humanitaris per evacuar civils només condueixin a Rússia és “inacceptable”, jaq ue això implica que els conciutadants només poden sortir del país “entrant en camp enemic”, ha afegit. De fet, el ministeri d’exteriors ha catalogat la decisió de “evacuació impossible”.

Tal com ha explicat Putin, Rússia ha proposat obrir sis corredors humanitaris des de Kíiv fins a Bielorússia i més endavant cap a Rússia, des de Sumi i Kàrhiv per ferrocarril o carretera fins a destinacions o estades temporals. Les autoritats ucraïneses han denunciat els constants bombardejos russos sobre les rutes d’evacuació que s’han intentat establir fins ara. Aquest diumenge almenys tres persones van morir després d’un atac de morter a la ciutat d’Irpin, als afores de Kíiv.