Ucraïna reclama els actius confiscats a Rússia per reconstruir el país

El primer ministre d’Ucraïna, Denis Shmigal, ha demanat obertament aquest dijous que els béns i actius confiscats per Occident a Rússia serveixin perquè el seu país comenci el procés de reconstrucció quan acabi la guerra. La Unió Europea i els Estats Units han intervingut béns d’oligarques russos com a part de les sancions contra Rússia per l’intent d’invasió del país veí. De fet, l’economia russa se n’està ressentint i el president rus, Vladímir Putin, busca maneres de pal·liar el cop sense pensar en aturar la guerra.

Shmigal ha explicat que el govern ucraïnès està impulsant un fons per la reconstrucció del país i en aquest pla està contemplat “treballar activament” per rebre alguns d’aquests actius russos que ara estan en domini d’Occident. Segons recull l’agència de notícies ucraïnesa Ukrinform, el primer ministre d’Ucraïna ha reconegut que no hi ha un procediment per fer aquesta transferència d’actius russos que demanen, pel que caldrà parlar de forma individual amb cada país que hagi establert sancions a Rússia.

Ampliar sancions i embargar el petroli rus

El primer ministre ucraïnès ha anat més enllà i ha posat una data a l’arribada d’aquests actius a Ucraïna: “Volem rebre part d’aquests fons en els pròxims sis mesos per començar ràpidament a reconstruir el país”. Això desprén que el govern ucraïnès té la idea que la guerra podria acabar aviat, mentre que aquest mateix dijous l’OTAN ha advertit que preveu un conflicte que es prolongui en el temps.

A més, ha demanat a Occident que continuï amb les sancions a Rússia i amb la confiscació d’actius per seguir amb la pressió. De fet, ha demanat que s’ampliïn les sancions perquè les actuals “no són suficients” i ha concretat que cal aprovar ja un embargament del petroli rus. Per ara, Suïssa és el primer país que ha donat xifres quant a la congelació d’actius russos: n’ha confiscat fins a 7.500 milions en francs suïssos, el que equival a uns 7.300 milions.