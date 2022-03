Trufa, joies, cotxes i art: els productes que Rússia té prohibit importar

Noves sancions de la Unió Europea a Rússia per acabar de rematar l’economia russa i forçar el president Vladimir Putin a fer passes enrere en la invasió d’Ucraïna. A les sancions anunciades ja fa dues setmanes, a partir d’ara s’hi sumarà un quart paquet de sancions per l’agressió russa a Ucraïna. Aquest entrarà en vigor avui mateix i afectarà les empreses energètiques com Gazprom. També posaran el focus en els oligarques russos, ja que s’han prohibit les exportacions de productes de luxe a Rússia. Aquest país no podrà importar joies, trufes, vehicles d’alta gamma, obres d’art o vins cars, entre altres.

Malgrat que part d’aquest paquet de sancions va destinat a disminuir la dependència del gas rus, la Unió Europea en seguirà important. Fonts comunitàries consultades per l’Agència Catalana de Notícies asseguren que hi ha “dificultats” per tallar aquesta dependència del gas rus que suposa una font de riquesa per al Kremlin. “Costa trobar l’equilibri adequat”, asseguren aquestes mateixes fonts.

En paral·lel, el bloc ha ampliat la seva llista negra de sancionats i hi ha afegit una vintena d’entitats i oligarques vinculats al règim de Putin. Dos dels més coneguts, Roman Abramovich, fins ara propietari del Chelsea, i German Khan. També s’ha establert la prohibició de fer transaccions amb algunes empreses estatals russes properes a Vladímir Putin.

Treure Rússia de l’estatus de “nació més afavorida”

La Unió Europea també ha anunciat que demanarà a l’Organització Mundial del Comerç (OMC) treure a Rússia l’estatus de “nació més afavorida”. Aquest és l’estatus que li permet, encara a hores d’ara, accedir a tots els mercats dels països membre de l’organisme i li garanteix igualtat aranzelària. Aquesta sanció en concret també la volen aplicar a Bielorússia com a país aliat de Putin.

Aquesta retirada de l’estatus de “nació més afavorida” pot donar opció a apujar els aranzels als productes russos com a represàlia per la invasió d’Ucraïna i doblar la pressió sobre Putin.