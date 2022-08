Un tornado de foc provoca 38 morts a Algèria: es van quedar atrapats a un bus

Un tornado de foc ha deixat almenys 38 morts aquest dijous a la regió nord d’Algèria. En el vídeo es veu com les flames formen una columna d’aire vertical que en aparença és com un tornado. 13 de les persones que han mort eren menors d’edat. “Un tornado de foc ho va fondre tot en segons i la majoria dels morts van traspassar mentre visitaven un parc per veure els animals salvatges”, expliquen testimonis del tornado a l’agència de notícies AFP. Les morts han estat causades pels incendis que hi ha des de fa diversos dies a la zona nord-est d’Algèria, segons un nou balanç de víctimes divulgat aquest dijous per les autoritats.

La regió més afectada pels incendis que afecten Algèria és la del Tarf, on han mort almenys 30 persones en els últims dies i 160 han resultat ferides per les flames. Els serveis d’emergències també han confirmat uns altres cinc morts a Suk Ahras i dos morts més a Sétif, segons informa el mitjà local Tout sud l’Algerie.

Els incendis arrasen Algèria

Els incendis s’han complicat especialment aquest dimecres, amb més d’un centenar de focus actius. El ministre de l’Interior, Kamal Beldjoud, ha assegurat que s’han cremat unes 2.600 hectàrees de terreny en els últims incendis que ha viscut el país africà. També ha avisat que les altes temperatures i els forts vents compliquen les tasques d’extinció a hores d’ara, pel que es podrien desencadenar nous incendis.

A la regió de El Kala les autoritats locals han avisat que poden produir-se nous incendis. En aquesta regió, de fet, l’olor de fum ja es percep clarament. En aquesta zona d’Algèria 12 persones van morir cremades en un autobús quan intentaven fugir d’aquest tornado de foc que ha deixat imatges espectaculars com les del vídeo, que ja s’ha fet viral arreu del món.