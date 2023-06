La Guàrdia Costanera dels Estats Units ha informat que s’han trobat possibles “restes humanes” dels cinc tripulants del submarí Titan entre les restes del submergible que s’han recuperat. El vehicle va implosionar poc després de començar la immersió que l’havia de dur a explorar les restes del Titanic, que es troben a uns 3.800 metres sota el mar. Els guardacostes estatunidencs han informat que un equip mèdic durà a terme una anàlisi formal de les “presumptes restes humanes que han estat recuperades entre els fragments [del submarí] al lloc de l’incident”.

El cap de la Junta d’investigació Marina (MBI, en les seves sigles en anglès), Jason Neubauer, ha explicat que les proves recollides “proporcionaran als investigadors de diverses jurisdiccions internacionals informació crítica sobre la causa de la tragèdia”. El centre de control de l’expedició va perdre el contacte amb el Titan menys de dues hores després d’iniciar l’expedició. Diversos països van organitzar un dispositiu de rescat per trobar el submarí abans que els ocupants es quedessin sense oxigen, però finalment es va determinar que el vehicle havia implosionat durant el descens per causes desconegudes.

Operaris descarreguen les restes del submarí Titan a un port del Canadà / Paul Daly/Canadian Press

En marxa una investigació per esbrinar les causes de l’accident del Titan

“Encara queda una quantitat substancial de feina per fer per comprendre els factors que van dur a la pèrdua catastròfica del Titan i ajudar a garantir que una tragèdia similar no es torna a produir”, ha afirmat Neubauer. Els guardacostes han rebut “fragments i proves recuperades del fons marí en el lloc on es trobava el submergible Titan”. La MBI ha traslladat les restes a port per “facilitar l’anàlisi i les proves” necessàries per investigar l’accident. Els cinc tripulants del submarí van morir: l’aventurer britànic Hamish Harding; l’empresari Shahzada Dawood i el seu fill Suleman; el director executiu de l’empresa responsable del submarí, Stockton Rush; i el ciutadà francès Paul-Henri Nargeolet.

