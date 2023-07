El sorprenent motiu darrere la fi dels aldarulls a França

Després d’una setmana d’aldarulls i enfrontaments amb la policia per la mort d’un jove de 17 anys a mans de la policia, França s’ha despertat per primera vegada aquest dijous sense notícies de corredisses, saquejos nocturns o protestes. Ja feia un parell de dies que la intensitat dels enfrontaments havia decaigut. Dimecres només hi va haver 16 detinguts, una xifra molt baixa en comparació amb els centenars de detencions que es practicaven cada nit durant les primeres jornades. L’esgotament dels joves i el reforç policial arreu del país han jugat un paper important a l’hora de calmar els ànims, però diversos mitjans francesos també apunten a un tercer motiu, més sorprenent, que estaria darrere de la fi dels aldarulls.

“Els traficants han demanat als joves que abandonin els carrers per poder reprendre la venda de drogues”, expliquen a la cadena CNEWS fonts d’un sindicat policial. “No podien treballar”. La forta presència d’agents als carrers dels principals suburbis de França complicava les tasques de transport, emmagatzemament i venda de drogues als clients habituals d’aquestes zones empobrides. Per tant, en aquest cas els interessos dels traficants i els de l’Estat coincidien i, encara que sembli paradoxal, aquesta confluència ha servit perquè treballessin en paral·lel per arribar al mateix objectiu: el retorn de la calma als carrers.

Aldarulls a França per l’assassinat de Nahel / EP

Els traficants volien la fi dels aldarulls per una qüestió pràctica

“Si els traficants de drogues posen fi als aldarulls estan fent un servei a l’Estat, la qual cosa els deixa en una situació com a mínim singular”, explicava fa uns dies a Lyon Capital el periodista d’investigació francès i expert en crim organitzat Frédéric Ploquin. “Els traficants són gent pragmàtica, són comerciants, il·legals, sí, però comerciants en qualsevol cas”, recorda Ploquin. “I com a bons comerciants, no els agrada quan es trenquen els seus aparadors”. El periodista recorda que els principals punts de venda de drogues en els suburbis de les grans ciutats es fan a peu de carrer, a les cantonades dels blocs de pisos que en els últims dies s’han convertit en l’escenari de batalles campals entre joves manifestants i la policia. “Per ell suposa una pèrdua d’ingressos. I quan es coneixen les vendes diàries d’alguns d’aquests punts de venda en un sol dia, les pèrdues poden ser enormes. Hi ha estoc per moure”.