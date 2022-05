El Sinn Féin, a punt d’aconseguir un resultat històric a Irlanda

El partit nacionalista irlandès Sinn Féin està a punt d’obtenir uns resultats històrics en les eleccions locals d’Irlanda. Tot i que els resultats encara no són definitius -no ho seran fins aquesta matinada- el Sinn Féin serà el partit més nombrós dins l’Assemblea d’Irlanda del Nord, un triomf històric que suposa també una gesta mai vista pel nacionalisme irlandès. Amb aquests resultats el seu líder, Michelle O’Neill, podrà liderar el Stormont.

Amb les prediccions actuals basades en el recompte i els sondejos, el Sinn Féin es situarà per davant del Unionista Democràtic, que és lleial a la corona britànica i ha ostentat el càrrec de primer ministre d’Irlanda del Nord des de 1998, quan hi va arribar després d’un acord de pau que va posar fi a dècades de violència. O’Neill és ara mateix la viceprimera ministra d’Irlanda del Nord, i encapçala les enquestes del seu partit sobretot al districte de Mid Ulster.

Michelle O’Neill a Belfast durant la campanya electoral / EP

Resultats històrics per Michelle O’Neill

O’Neill ja ha fet una primera valoració dels resultats en la qual ha demanat paciència: “És molt aviat per a parlar, el recompte continua”. La líder del Sinn Féin hauria obtingut fins ara 10.845 vots. “Ha estat una campanya electoral molt molt positiva”, ha celebrat O’Neill com a primera valoració d’un resultat que seria històric al país.

La viceprimera ministra també ha fet tota una declaració d’intencions. Ha explicat que treballarà al costat d’altres formacions perquè aquesta és “l’única manera d’aconseguir molt més” per a la ciutadania. La crisi econòmica derivada de la guerra a Ucraïna ha elevat el cost de la vida a Irlanda i s’han hagut de retallar prestacions a sectors fonamentals, com als serveis de salut.

El líder del Partit Unionista Democràtic, reelegit

En paral·lel a la victòria del Sinn Féin, el líder del Partit Unionista Democràtic (DUP), Jeffrey Donaldson, també ha rebut una bona notícia. Ha estat reelegit com a líder del seu partit gràcies als 12.626 vots que ha obtingut com a primera preferència pel districte de Lagan Valley. En conèixer-se aquesta notícia Donaldson ha assegurat que treballarà per la unitat, perquè “l’unionisme no pot permetre’s les divisions que existeixen”.

L’Aliança per Irlanda del Nord, un partit liderat per Naomi Long, també ha fet una bona campanya. Ha estat escollida a Belfest amb 8.195 vots. “Sembla que ha estat un bon dia per l’Aliança”, ha celebrat tot i puntualitzar que encara no s’ha de donar res per fet fins que s’acabi el recompte. Amb els resultats actuals l’Aliança ha duplicat els seus vuit escons a costa del Partit Unionista de l’Ulster, dels laboristes socialdemòcrates moderats i dels Verds.