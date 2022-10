Silèsia, la Catalunya de Polònia on la reivindicació nacional intenta ressuscitar

Europa s’ha caracteritzat per ser un territori amb les fronteres canviants al llarg de la historia. Sense anar més lluny, hi ha països que fa només 14 anys que van proclamar la seva independència, com és el cas de Kosovo (tot i que encara hi hagi Estats com Espanya, Grècia i gran part dels països llatinoamericans que no el reconeguin), i altres territoris on els moviments independentistes són vigorosos, com és el cas d’Escòcia.

El centre d’Europa, però, no es coneix avui dia com una zona amb tensions secessionistes remarcables. I el motiu no és que hagi estat una zona gaire estable al llarg de les últimes dècades. La situació és més aviat fruit de les polítiques centralitzadores de les grans potències, que han aconseguit reduir de forma quasi definitiva els moviments que reclamaven una major autonomia o la celebració d’un referèndum d’independència. Un d’aquests casos és el de Silèsia, una àrea rica i desenvolupada del cor d’Europa que actualment té la major part del territori dins de Polònia.

Les esperances de Silèsia, posades en les eleccions del 2023

“En les darreres eleccions regionals no vam aconseguir cap representant. Però veníem de resultats molt bons. Per tant, ara tenim totes les esperances de revertir la situació en les properes eleccions”, indica a El Món Jerzy Gorzelik, líder del partit Moviment per l’Autonomia Silesiana (RAS), l’únic partit que en aquests moments reclama una major autonomia i autogovern per a la regió. El moviment polític va aconseguir fins a 4 representants en les eleccions regionals del 2014, moment en què van viure el seu moment més dolç des de la seva fundació, l’any 2001. L’any 2018, però, es van quedar sense representació parlamentària. “Tenim totes les esperances posades en els comicis del 2023. Estem segurs que el moviment tornarà a agafar força. La crisi econòmica i la manca de recursos per solucionar els conflictes a nivell local estan provocant un repunt del sentiment silesià”.

Aquesta regió, que actualment es reparteix entre l’estat polonès (pràcticament en la seva totalitat), Alemanya i Txèquia, s’ha vist convertida en moneda de canvi per part dels gran imperis al llarg de la història. Un territori amb llengua, cultura i costums propis que sempre ha estat incòmoda per als països dominants. De fet, aquesta inestabilitat ja va començar durant l’època medieval (al segle XIV, el territori va passar a mans del Regne de Bohèmia i, posteriorment, va integrar-se dins del Sacre Imperi Romanogermànic), i es va anar perpetuant fins al final de la Segona Guerra Mundial.

“El centralisme del govern polonès i el conservadorisme de les regions rurals han anat apagant el sentiment silesià. Els reclams d’un estat independent estan pràcticament morts. Ara, en aquests moments, fins i tot s’ha acabat convertint en una qüestió de la qual quasi ni se’n parla, en una espècie de tabú”, explica Marta Skonecka, analista de relacions internacionals que resideix a Rybnik, una població silesiana molt propera a la frontera amb Txèquia.

La supervivència del sentiment autonomista silesià passa, segons Skonecka, pel que passi a les grans ciutats. “Està clar que als pobles i als petits nuclis urbans no hi ha debat possible. La clau està en com evolucioni a llocs com Breslàvia o Katowice”. Aquestes dues ciutats sumen gairebé un milió d’habitants. Segons el darrer cens nacional publicat pel govern polonès, hi ha gairebé 850.000 persones considerades com a silesianes. “Estem parlant d’una xifra molt alta. Si el nombre de persones s’incrementa durant el proper cens, tindrem l’oportunitat perfecta per lluitar d’una vegada per totes per aconseguir el reconeixements dels silesians com a minoria ètnica dins de Polònia”, explica Gorzelik.

Un referèndum l’any 1921

El territori, que es pot dividir entre la Baixa Silèsia (amb Breslau com a capital) i l’Alta Silèsia (Katowice n’és la ciutat més important), va viure el seu primer conflicte rellevant durant el segle XVIII, quan l’antiga Prússia i Àustria es van enfrontar per aconseguir el seu domini. A partir de llavors i fins la Primera Guerra Mundial, Silèsia va formar part de l’Imperi alemany.

Breslau, capital de la Baixa Silèsia / Jar.ciurus / Viquipèdia

“Des de principis del segle XX hi ha hagut diversos aixecaments contra l’ocupació alemanya. Els més importants van ser els que hi va haver en el període d’entre guerres”, explica Max Turchyn, lingüista y historiador d’origen ucraïnès resident a Cracòvia. Finalment, el conflicte acaba resolent-se amb un referèndum celebrat l’any 1921, en el qual els ciutadans -en aquells moments el territori formava part d’Alemanya- van votar per annexionar-se a Polònia. Els resultats van ser molt desiguals segons la regió, i finalment es va annexionar només la regió de l’Alta Silèsia.

Degut al seu passat històric, la població alemanya sempre havia estat força important, especialment en una zona de l’Alta Silèsia, a prop de Katowice. La resta de la regió, que va seguir mantenint-se dins del territori alemany, va passar a mans poloneses després de la Segona Guerra Mundial. A partir de llavors, els soviètics decideixen que la major part del territori s’annexioni a Polònia. I, en conseqüència, es va expulsar bona part dels alemanys que hi vivien. Aquest seria el darrer canvi, que s’ha mantingut fins ara.

Riquesa i situació geogràfica estratègica

Però, quin és el motiu de totes aquestes disputes? Una situació geogràfica estratègica i un alt nivell de desenvolupament. De fet, Silèsia ha estat una de les regions més industrialitzades de la zona, especialment a partir del segle XX. La seva proximitat amb Alemanya i l’Europa més occidental l’han convertir en un territori amb un nivell de riquesa força més alt que el de la resta de Polònia. “Sempre hi ha hagut molta manipulació sobre les arrels i els orígens històrics del territori, tant per part del govern alemany com del polonès. Ho han fet, sempre, en benefici propi, ja que és una regió clau”, destaca l’historiador.

A més, un dels principals motius que diferencien la regió de la resta de Polònia és la llengua. “Aquí es parla un idioma molt diferent del de la resta del país. S’ha arribat al punt de que molts polonesos el veuen com un idioma menor, de carrer, sense la importància cultural i històrica que es mereix”, apunta Turchyn. Això està provocant que cada cop menys joves parlin el silesià, un fet que s’agreuja encara més per culpa d’un govern que no li vol donar cap reconeixement ni estatus diferencial.

Segons el líder del partit autonomista, però, el reconeixement de la llengua es troba més a prop que mai. “L’oposició al govern polonès ja ha començat a reclamar un reconeixement especial de la llengua silesiana. Les properes eleccions generals marcaran un precedent. Estem convençuts que durant la propera legislatura hi haurà novetats importants en la qüestió lingüística”, insisteix Jerzy Gorzelik

Herència comunista centralitzadora

Segons Max Turchyn, la política centralitzadora de Polònia ve motivada per la “por de què s’activi de nou un moviment secessionista”. L’historiador explica que actualment s’ha aconseguit apaivagar els desitjos d’aconseguir la independència, i que el que queda és un moviment polític centrat a reclamar una major autonomia respecte a la resta del territori. “Si no hi ha finançament, no hi ha cap moviment polític. Als alemanys i als txecs tampoc els interessa un augment de la inestabilitat al territori, pel que ja els convé que la situació es mantingui així”, afegeix.

De fet, una de les dificultats més grans del RAS és la manca de finançament públic. “A diferència de la resta de partits polítics, nosaltres no rebem ni un zloty (moneda local) de subvencions. Això provoca un desequilibri difícil de superar”, admet el representant del partit, Jerzy Gorzelik,.

La conclusió de l’historiador és que serà molt difícil tornar a recuperar un moviments polític que reclami una Silèsia independent a curt termini. Un dels principals motius, remarca, és la mà de ferro amb què Polònia governa al territori des dels darrers anys. “La política estatal polonesa encara és molt comunista: vol que tot sigui homogeni, que tothom faci el mateix. Així s’estalvien problemes interns”, sentencia Max Turchyn.