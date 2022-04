Furor mundial pel segell ucraïnès que envia Rússia “a la merda”

El segell ucraïnès que envia Rússia “a la merda” s’estan revenent a preus desorbitats a Internet. El servei postal d’Ucraïna va anunciar fa unes setmanes que crearia un segell especial per commemorar un dels primers xocs de la invasió russa, que va tenir lloc a l’illa de la Serp, un petit illot pròxim a la costa d’Odessa. La casualitat ha volgut que el Moscou, el vaixell insígnia rus enfonsat a la mar Negra, fos el protagonista de l’anècdota que va donar lloc a un dels símbols de la resistència ucraïnesa contra Rússia.

En els primers dies de la invasió, el Moscou va participar en una operació per conquerir l’illa de la Serp, on l’exèrcit ucraïnès té una petita base militar. Segons explica l’exèrcit ucraïnès, abans de capturar l’illa, els russos van enviar un missatge d’advertència. “Us parla un vaixell militar rus. Us aconsellem que deposeu les armes i us rendiu per evitar un bany de sang i baixes innecessàries. Si no ho feu, us bombardejarem”. La resposta dels soldats ucraïnesos –amb o menys implicació del servei de propaganda ucraïnès– va fer la volta al món: “Vaixell rus, ves a la merda”, va dir l’operador de ràdio, que poc després seria capturat juntament amb una vintena de soldats més.

Llargues cues a correus

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelensky, va donar a conèixer el disseny del nou segell el dia abans que de l’atac contra el Moscou. El servei postal ucraïnès ha publicat imatges de les llargues cues que s’han format a les oficines de correus de Kíiv per adquirir el nou segell, que també ha despertat la curiositat de molts simpatitzants d’Ucraïna arreu del món. El segell ha generat tanta expectació que ja és possible comprar-lo a ebay a preus desorbitats.

The line for the recently issued ship stamp in Kyiv pic.twitter.com/2ekBt78KN8 — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) April 15, 2022

Entre les diverses subhastes que estan en marxa es poden trobar lots de sis segells a partir de 49 dòlars, però en alguns casos poden arribar a costar gairebé 300 dòlars. Fins i tot n’hi ha una que ven 34 lots a 4.999 dòlars.