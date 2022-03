Rússia remarca que no donarà gas “per caritat” si no es paga en rubles

Rússia segueix intentant capejar la crisi econòmica que han provocat les sancions d’Occident com a resposta a la invasió d’Ucraïna. El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha avisat aquest dilluns que el seu país no donarà gas “per caritat” als països que considera “hostils” que no estiguin disposats a pagar en rubles. Peskov ha admès que el Kremlin encara està avaluant com es farà el subministrament del gas, que és “molt complicat”, ara que Moscou exigeix el pagament en rubles als països que els han imposat sancions.

El portaveu no ha concretat les mesures que s’aplicaran als països que no vulguin pagar en aquesta moneda, però ha avisat que Rússia no proporcionarà gas a Europa “gratuïtament”. “Això és segur”, ha dit. Després ha afegit que és “impossible” comprometre’s “per caritat” donada la situació del país, segons ha publicat l’agència de notícies russa TASS.

El G7 considera aquesta exigència de Rússia “inacceptable”

Els ministres d’energia del G7 s’han reunit aquest dilluns i han sortit de la trobada amb un missatge clar, que la intenció de Rússia que se’ls pagui el gas en rubles és “inacceptable”. Al final de la reunió, el ministre d’Economia d’Alemanya, Robert Habeck, ha assegurat que Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit comparteixen l’opinió que la “imposició” del pagament en rubles és “una violació clara i unilateral dels contractes existents”.

“L’intent de Putin de dividir-nos és obvi”, ha dit en declaracions a l’agència alemanya DPA. Habeck ha garantit que els països del G7 “no estaran desunits” malgrat les intencions del president rus, i ha assegurat que la seva resposta serà “clara”. “Els acords es respectaran”, ha assegurat. El president rus va decidir fa una setmana que la moneda de pagament del gas fos el ruble, tot i que va garantir que Rússia continuarà subministrant gas d’acord amb els volums i els preus establerts.