Rússia castigarà els responsables de les explosions a Moldàvia

Moldàvia està en alerta per diverses explosions que s’han registrat aquestes últimes hores a la zona separatista de Transnítria, entre Ucraïna i Rússia. La presidenta de Moldàvia, Maia Sandu, s’ha vist obligada a convocar una reunió del Consell Suprem de Seguretat per analitzar aquestes explosions.

Transnítria ha cobrat protagonisme en les darreres setmanes pel seu fort vincle amb el govern de Vladímir Putin. La regió, a més, té una posició geoestratègica molt important, pel que ara podria entrar a la guerra d’Ucraïna. De fet, Ucraïna ha denunciat en diverses ocasions incursions de les tropes russes cap al país des de Transnístria.

Tropes russes entren a Ucraïna / Europa Press

L’avís de Rússia

Rússia ha assegurat aquest dimarts que els preocupen aquestes explosions registrades a Tiraspol tot i que encara no s’ha decidit si Vladimir Putin trucarà la seva homòloga moldava per abordar-ho. El viceministre d’exteriors rus, Andrei Rudenko, ha assegurat que seguiran de prop la situació per si Transnítria es veu arrossegada al conflicte d’Ucraïna. “Ens agradaria que s’evités”, ha dit.

“Es alarmant, perquè fins fa poc Transnístria no estava implicada i es mantenia neutral”, ha assegurat abans de matissar “no només Transnístria sinó també Moldàvia”. Segons el vicepresident rus darrere d’aquestes explosions hi ha “aparentment” forces “interessades” en desestabilitzar la regió que voldrien crear un punt de tensió.

Per ara, Rússia espera els resultats de la investigació sobre les explosions per veure si corresponen a una acció terrorista, a provocació o a vandalisme. Rudenko no s’ha pronunciat sobre qui podria haver-hi darrere d’aquestes explosions. Això sí, el vicepresident rus ha avisat que els responsables “seran castigats”.

Ucraïna se’n desmarca

Aquest dimarts el consell de seguretat de la regió separatista ha denunciat tres atacs “terroristes” contra “infraestructures i institucions de la república” incloses torres de comunicació i una base militar. Per això ha declarat el codi vermell de l’alerta terrorista.

La intel·ligència militar ucraïnesa ha assegurat aquest dimarts que ha interceptat un document que demostra com s’han preparat aquestes explosions. Amb aquest document Ucraïna ha justificat que les autoritats de la regió territorial autònoma es preparessin per un “atac amb granades” tres dies abans que ocorregués.